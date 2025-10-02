Brand einer Industrieanlage sorgte für Großeinsatz

In einer Anlage zur Herstellung von Beton brach am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Feuer aus. Neun Feuerwehren wurden alarmiert, um den Brand auf dem Gelände der Firma Welser Kieswerke Treul in Steyregg zu bekämpfen. Die Löscharbeiten waren herausfordernd, da sich der Brandherd in großer Höhe befand.