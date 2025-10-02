Brand einer Industrieanlage sorgte für Großeinsatz

Mittwochabend heulten in Steyregg (OÖ) die Sirenen. In einer Betonmischanlage bei der Firma Treul war ein Brand ausgebrochen. Es wurde umgehend eine Alarmstufe zwei ausgelöst, neun Feuerwehren eilten zum Einsatzort. Laut ersten Angaben soll eine Person verletzt worden sein.
In einer Anlage zur Herstellung von Beton brach am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Feuer aus. Neun Feuerwehren wurden alarmiert, um den Brand auf dem Gelände der Firma Welser Kieswerke Treul in Steyregg zu bekämpfen. Die Löscharbeiten waren herausfordernd, da sich der Brandherd in großer Höhe befand.
Schwierige Löscharbeiten
Zwei Teleskopmastbühnen wurden angefordert, zusätzlich wurde über einen steilen Anstieg eine Löschleitung gelegt. So gelang es den Einsatzkräften rasch, das Feuer einzudämmen bzw. abzulöschen.
Eine Person verletzt
Laut ersten Informationen könnten zuvor durchgeführte Schweißarbeiten in diesem Bereich den Brand ausgelöst haben. Eine Person soll mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert worden sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.