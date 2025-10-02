Mit 125 km/h durch 70-er Zone: „Muss zu Freundin“

Ein ertappter Raser (33) war am Donnerstag in Wels um keine Ausrede verlegen. Denn als der 33-Jährige mit über 50 km/h zu schnell erwischt wurde, nannte er einen dringenden Besuch bei einer Freundin als Grund. Seinen Führerschein musste er trotzdem abgeben.
Wenig Mitleid hatten Polizisten einer Welser Verkehrsstreife am Donnerstag für einen 33-jährigen Polen aus Wels. Der wurde auf der B137 in einer 70-er Zone mit 125 km/h erwischt und von den Beamten nach einer kurzen Nachfahrt auf einer Bushaltestelle in Katzbach angehalten.
Führerschein abgenommen
Bei der anschließenden Kontrolle hatte der Pole eine „originelle“ Ausrede parat. Er gab an, dringend zu einer Freundin zu müssen. Das ließ die Polizisten aber kalt, der Raser musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.
