Herbstliches Eventvergnügen für Groß und Klein

Zwei Formationen, die unterschiedlicher kaum sein können, treffen im Alten Hallenbad Gallneukirchen aufeinander. Kohelet 3 (Bild) mit Jazz, Folk und archaischer Volksmusiktraditon und Merzouga mit E-Bass, Elektronik und Field-Recordings. Datum: Freitag, 3. 10., um 19 Uhr Infolink: www.kulturpool-gusental.at (Bild: Kohelet 3)

Vanja Sky, die Senkrechtstarterin der Rock- und Blues-Szene aus Umag/Kroatien, wird im Lokschuppm Klaus einheizen. Mit Eigenkompositionen gelingt ihr der Brückenschlag zu jugendlichem Publikum. Kosten: VVK: 20 Euro, AK: 23 Euro Datum: Freitag, 3. Oktober, um 20 Uhr Infolink: www.lokschuppm.at (Bild: Vanja Sky © Frank Schemmann/Tom Stein)

Das Integrative Reitzentrum der Caritas in St. Isidor in Leonding feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet ein Familientag mit Tiersegnung statt. Kinder können auch ihre Stofftiere oder Fotos mitbringen. Datum: Sa, 4. 10., 13.30 bis 16.30 Uhr Infolink: www.caritas-ooe.at (Bild: Caritas)

Die renommierte Tribute-Band Yet Another Pink Floyd tritt erstmals mit dem 15-köpfigen sINNfonietta Streichorchester in der Messehalle 19 in Ried/Innkreis auf. Kosten: 34,90 Euro Datum: Samstag, 4. Oktober, um 20 Uhr Infolink: www.kik-ried.com (Bild: Lothar Prokop)

„Für immer und andere Irrtürmer“: Seien Sie in der Trauner Spinnerei dabei, wenn das Kabarett-Duo Weinzettl & Rudle auf ihre scharfsinnige Art die Finger auf die Schwachstellen legen. Kosten: VVK: 28 Euro, AK: 30 Euro Datum: Donnerstag, 2. 10., um 20 Uhr Infolink: www.kulturpark.at (Bild: Manfred Baumann)

Anlässlich des 200. Geburtstages von Johann Strauss lädt das Museum Pregarten zu einer szenischen Lesung, die das Leben und Schaffen des legendären Walzerkönigs beleuchtet. Kosten: Freiwillige Spenden Datum: Samstag, 4. 10., um 15 Uhr Infolink: www.museumpregarten.at (Bild: Museum Pregarten)

Zur Kesselheißen lädt die Lebenshilfe-Werkstätte St. Florian/L. im Hofladen am Marktplatz. Es gibt verschiedene Würste und dazu regionale Säfte und Most. Es werden Menschen gesucht, die ehrenamtlich im Florianer Laden mitarbeiten. Datum: Freitag, 3. 10., 10 bis 15 Uhr Infos: 0 7224/54 13. (Bild: Lebenshilfe OÖ)

Tralli, tralla, trahopsassa! Der Kasperl kommt in das Theater Kornspeicher nach Wels. „Kasperl und die tanzende Großmutter“ wird ab drei Jahren empfohlen. Kosten: 10 Euro Datum: Samstag, 4. 10., 10.30 und 15 Uhr Infolink: www.kornspeicher.at (Bild: Kasperlhaus)

Mit seinem Programm „From Intersections to Interwoven“ spielt das Crossover-Gitarrenduo Crossing Strings im Volkshaus Franckviertel, Franckstraße 68, Linz. Kosten: ab 19 Euro Datum: Freitag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr Infolink: www.crossing-strings.com (Bild: Lukas Bezila)