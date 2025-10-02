Vorteilswelt
Was tut sich in OÖ?

Herbstliches Eventvergnügen für Groß und Klein

Oberösterreich
02.10.2025 15:00
Das Veranstaltungsprogramm in Oberösterreich lässt keine Wünsche offen.
Das Veranstaltungsprogramm in Oberösterreich lässt keine Wünsche offen.(Bild: Krone KREATIV/Lukas Bezila, Angelika Tröbinger, Kasperlhaus)

Das Herbstwetter tut dem Veranstaltungsprogramm in Oberösterreich keinen Abbruch. Die Kulturstätten haben ihre Türen weit geöffnet und sorgen für jede Menge Stimmung. Ob Lacher beim Kabarettabend in Traun oder Konzerthighlights im ganzen Bundesland: Unterhaltung ist garantiert. Auch auf die Kleinen wird nicht vergessen. Der Kasperl kommt nach Wels und nimmt seine Großmutti mit.

0 Kommentare
Zwei Formationen, die unterschiedlicher kaum sein können, treffen im Alten Hallenbad ...
Zwei Formationen, die unterschiedlicher kaum sein können, treffen im Alten Hallenbad Gallneukirchen aufeinander. Kohelet 3 (Bild) mit Jazz, Folk und archaischer Volksmusiktraditon und Merzouga mit E-Bass, Elektronik und Field-Recordings. Datum: Freitag, 3. 10., um 19 Uhr Infolink: www.kulturpool-gusental.at(Bild: Kohelet 3)
Vanja Sky, die Senkrechtstarterin der Rock- und Blues-Szene aus Umag/Kroatien, wird im ...
Vanja Sky, die Senkrechtstarterin der Rock- und Blues-Szene aus Umag/Kroatien, wird im Lokschuppm Klaus einheizen. Mit Eigenkompositionen gelingt ihr der Brückenschlag zu jugendlichem Publikum. Kosten: VVK: 20 Euro, AK: 23 Euro Datum: Freitag, 3. Oktober, um 20 Uhr Infolink: www.lokschuppm.at(Bild: Vanja Sky © Frank Schemmann/Tom Stein)
Das Integrative Reitzentrum der Caritas in St. Isidor in Leonding feiert heuer sein 30-jähriges ...
Das Integrative Reitzentrum der Caritas in St. Isidor in Leonding feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet ein Familientag mit Tiersegnung statt. Kinder können auch ihre Stofftiere oder Fotos mitbringen. Datum: Sa, 4. 10., 13.30 bis 16.30 Uhr Infolink: www.caritas-ooe.at(Bild: Caritas)
Die renommierte Tribute-Band Yet Another Pink Floyd tritt erstmals mit dem 15-köpfigen ...
Die renommierte Tribute-Band Yet Another Pink Floyd tritt erstmals mit dem 15-köpfigen sINNfonietta Streichorchester in der Messehalle 19 in Ried/Innkreis auf. Kosten: 34,90 Euro Datum: Samstag, 4. Oktober, um 20 Uhr Infolink: www.kik-ried.com(Bild: Lothar Prokop)
„Für immer und andere Irrtürmer“: Seien Sie in der Trauner Spinnerei dabei, wenn das ...
„Für immer und andere Irrtürmer“: Seien Sie in der Trauner Spinnerei dabei, wenn das Kabarett-Duo Weinzettl & Rudle auf ihre scharfsinnige Art die Finger auf die Schwachstellen legen. Kosten: VVK: 28 Euro, AK: 30 Euro Datum: Donnerstag, 2. 10., um 20 Uhr Infolink: www.kulturpark.at(Bild: Manfred Baumann)
Anlässlich des 200. Geburtstages von Johann Strauss lädt das Museum Pregarten zu einer ...
Anlässlich des 200. Geburtstages von Johann Strauss lädt das Museum Pregarten zu einer szenischen Lesung, die das Leben und Schaffen des legendären Walzerkönigs beleuchtet. Kosten: Freiwillige Spenden Datum: Samstag, 4. 10., um 15 Uhr Infolink: www.museumpregarten.at(Bild: Museum Pregarten)
Zur Kesselheißen lädt die Lebenshilfe-Werkstätte St. Florian/L. im Hofladen am Marktplatz. Es ...
Zur Kesselheißen lädt die Lebenshilfe-Werkstätte St. Florian/L. im Hofladen am Marktplatz. Es gibt verschiedene Würste und dazu regionale Säfte und Most. Es werden Menschen gesucht, die ehrenamtlich im Florianer Laden mitarbeiten. Datum: Freitag, 3. 10., 10 bis 15 Uhr Infos:  0 7224/54 13.(Bild: Lebenshilfe OÖ)
Tralli, tralla, trahopsassa! Der Kasperl kommt in das Theater Kornspeicher nach Wels. „Kasperl ...
Tralli, tralla, trahopsassa! Der Kasperl kommt in das Theater Kornspeicher nach Wels. „Kasperl und die tanzende Großmutter“ wird ab drei Jahren empfohlen. Kosten: 10 Euro Datum: Samstag, 4. 10., 10.30 und 15 Uhr Infolink: www.kornspeicher.at(Bild: Kasperlhaus)
Mit seinem Programm „From Intersections to Interwoven“ spielt das Crossover-Gitarrenduo Crossing ...
Mit seinem Programm „From Intersections to Interwoven“ spielt das Crossover-Gitarrenduo Crossing Strings im Volkshaus Franckviertel, Franckstraße 68, Linz. Kosten: ab 19 Euro Datum: Freitag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr Infolink: www.crossing-strings.com(Bild: Lukas Bezila)
Im wunderschönen Ambiente des Kulturstadls Eidenberg veranstaltet der heimische Musikverein ...
Im wunderschönen Ambiente des Kulturstadls Eidenberg veranstaltet der heimische Musikverein einen Flohmarkt. Mit dem Reinerlös wird die Jugendarbeit gefördert und auf eine neue Tracht gespart. Kosten: Eintritt frei Datum: Samstag, 4. 10., 8 bis 16 Uhr Infolink: www.mveidenberg.at(Bild: Angelika Tröbinger)
Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Oberösterreich

krone.tv

In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
