Wenn selbst Herr Haderer respektvoll den Hut zieht

Die illustrierten Bücher des Mühlviertlers Martin Springer gefallen auch der Linzer Karikaturisten-Legende und dessen Enkeltochter. Der Pensionist schreibt in Reimen und hat dabei immer humorvolle Wendungen parat, die nicht nur Kinder zum Schmunzeln bringen.
Es war seine Enkeltochter, die den Pensionisten Martin Springer aus Haslach an der Mühl vor vier Jahren dazu animiert hatte, ein Bilderbuch zu gestalten. „Wo ist das Ei?“, lautete der Titel für seine Premiere einer kindgerechten Geschichte in Reimen, die er selbst illustrierte. Und die auch dem großen Gerhard Haderer gefiel. „Ich gratuliere und ziehe den Hut vor dir: Chapeau!“, schrieb ihm der Karikaturist – und auch, dass dessen eigene Enkeltochter Rosa (damals 5 Jahre alt) sie „sehr lustig“ gefunden habe.
Seither hat Springer (70) Jahr für Jahr ein weiteres Bilderbuch kreiert. Allen gemeinsam ist, dass es sich um kluge und humorvolle Geschichten handelt, die sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Nachdenken anregen sollen.
Das 2024 veröffentlichte Buch „Leo und sein buntes Abenteuer“ handelt beispielsweise von einem Chamäleon, das sich an seine Umgebung anpasst, indem es immer die Farben jener Tiere annimmt, denen es begegnet. Am Schluss versteht „Leo“, dass es wichtig ist, sich nicht anzupassen, sondern sich selbst zu akzeptieren.
Springers aktuelles Werk „Jack und Trixi – gemeinsam sind wir stark“ handelt von zwei Hunden, die beobachten, wie der Hunde-Rowdy „Hasso“ einem kleinen Mädchen die Einkaufstasche stiehlt – beide machen sich auf, den dreisten Dieb zu jagen.
