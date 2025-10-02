Wenn selbst Herr Haderer respektvoll den Hut zieht

Es war seine Enkeltochter, die den Pensionisten Martin Springer aus Haslach an der Mühl vor vier Jahren dazu animiert hatte, ein Bilderbuch zu gestalten. „Wo ist das Ei?“, lautete der Titel für seine Premiere einer kindgerechten Geschichte in Reimen, die er selbst illustrierte. Und die auch dem großen Gerhard Haderer gefiel. „Ich gratuliere und ziehe den Hut vor dir: Chapeau!“, schrieb ihm der Karikaturist – und auch, dass dessen eigene Enkeltochter Rosa (damals 5 Jahre alt) sie „sehr lustig“ gefunden habe.