Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Witzige Bilderbücher

Wenn selbst Herr Haderer respektvoll den Hut zieht

Oberösterreich
02.10.2025 14:30
„Leo“, das Chamäleon lernt, dass es sich nicht an andere anpassen muss, sondern ganz er selbst ...
„Leo“, das Chamäleon lernt, dass es sich nicht an andere anpassen muss, sondern ganz er selbst bleiben kann.(Bild: Julia Hanizl)

Die illustrierten Bücher des Mühlviertlers Martin Springer gefallen auch der Linzer Karikaturisten-Legende und dessen Enkeltochter. Der Pensionist schreibt in Reimen und hat dabei immer humorvolle Wendungen parat, die nicht nur Kinder zum Schmunzeln bringen.

0 Kommentare

Es war seine Enkeltochter, die den Pensionisten Martin Springer aus Haslach an der Mühl vor vier Jahren dazu animiert hatte, ein Bilderbuch zu gestalten. „Wo ist das Ei?“, lautete der Titel für seine Premiere einer kindgerechten Geschichte in Reimen, die er selbst illustrierte. Und die auch dem großen Gerhard Haderer gefiel. „Ich gratuliere und ziehe den Hut vor dir: Chapeau!“, schrieb ihm der Karikaturist – und auch, dass dessen eigene Enkeltochter Rosa (damals 5 Jahre alt) sie „sehr lustig“ gefunden habe.

Seither hat Springer (70) Jahr für Jahr ein weiteres Bilderbuch kreiert. Allen gemeinsam ist, dass es sich um kluge und humorvolle Geschichten handelt, die sowohl Kinder als auch Erwachsene zum Nachdenken anregen sollen.

Kinderbuchautor Martin Springer (70).
Kinderbuchautor Martin Springer (70).(Bild: sprima)

Das 2024 veröffentlichte Buch „Leo und sein buntes Abenteuer“ handelt beispielsweise von einem Chamäleon, das sich an seine Umgebung anpasst, indem es immer die Farben jener Tiere annimmt, denen es begegnet. Am Schluss versteht „Leo“, dass es wichtig ist, sich nicht anzupassen, sondern sich selbst zu akzeptieren.

Springers neuestes Bilderbuch: „Jack und Trixi – gemeinsam sind wir stark“.
Springers neuestes Bilderbuch: „Jack und Trixi – gemeinsam sind wir stark“.(Bild: Jürgen Pachner, Krone KREATIV)

Springers aktuelles Werk „Jack und Trixi – gemeinsam sind wir stark“ handelt von zwei Hunden, die beobachten, wie der Hunde-Rowdy „Hasso“ einem kleinen Mädchen die Einkaufstasche stiehlt – beide machen sich auf, den dreisten Dieb zu jagen.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.842 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.271 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
196.968 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1617 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Oberösterreich
Was tut sich in OÖ?
Herbstliches Eventvergnügen für Groß und Klein
Witzige Bilderbücher
Wenn selbst Herr Haderer respektvoll den Hut zieht
Originelle Ausrede
Mit 125 km/h durch 70-er Zone: „Muss zu Freundin“
Behördlich geschlossen
Entscheidung über neue Apotheke fällt vor Gericht
Halbe Million Schaden
Goldschmied wegen schweren Betrugs verurteilt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf