Hier werden die meisten Ehen wieder geschieden

Ansfelden auf dem traurigen Stockerl

Im Schnitt wurden im vergangenen Jahr knapp 33 von 100 Ehen in Österreich wieder geschieden. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Jahr 2023 mit 32. Auf das traurige Podest der bundesweiten Scheidungshochburgen schaffte es Ansfelden. Dort gingen im vergangenen Jahr zwar 69 Paare den Bund des Lebens ein, gleichzeitig gingen aber auch 37 Beziehungen in die Brüche. Österreichweit ist die Scheidungsrate nur in Neunkirchen (NÖ) mit rund 63 pro 100 Eheschließungen und St. Veit an der Glan (Kärnten) mit 55 noch höher als die 54 Prozent in Ansfelden.