„Den Brennofen ausräumen ist wie Weihnachten“

Becher, Vasen und Gemälde

Lerperger überlässt nichts dem Zufall, sondern arbeitet nach Konzepten. „Ich experimentiere gerne mit Oberflächen und will ein Design schaffen, das man gerne verwendet.“ Darum haben ihre Cups/Trinkbecher auch eine klassische Form. Kontrastiert wird die Strenge von einer Glasur, die optisch fließt, und mit zarten Noppen. „Man will die Cups unbedingt berühren! Das war mein Ziel“, schmunzelt die Künstlerin. Oder sie entwickelt Schalen, die ebenfalls eine haptische Oberfläche haben. Ihre Vasen – jede für sich ein Kunstobjekt – wirken ebenfalls edel und verspielt zugleich.