Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Young Art in Bad Ischl

„Den Brennofen ausräumen ist wie Weihnachten“

Oberösterreich
02.10.2025 16:00
Marlene Lerperger stellt Designkeramik her und setzt Trends.
Marlene Lerperger stellt Designkeramik her und setzt Trends.(Bild: Atelier Lene)

Sie hat Mut und ein Gespür für edles Design: Die junge Künstlerin Marlene Lerperger hat im Vorjahr das „Atelier Lene“ in Bad Ischl eröffnet. Sie ist eine Handwerkerin aus Leidenschaft, mit großer Liebe zur Region. Ihre Werke – Keramiken und Gemälde – präsentiert sie aber demnächst auch in Prag. Aktuell ist sie an der „Young Art“-Ausstellung in der Ischler Trinkhalle beteiligt.

„Den Brennofen auszuräumen ist wie Weihnachten als Kind“, schwärmt Marlene Lerperger. Die 25-jährige Künstlerin betreibt in Bad Ischl seit wenigen Monaten das „Atelier Lene“.

Design aus der Region
Die Verbindung von Handwerk, Design und Kunst steht im Mittelpunkt, wobei sie sich „in Keramik verliebt“ hat: „Ton ist ein total spannendes Material. Man formt es, brennt es und dann ist es quasi für immer haltbar.“

Sie findet Keramiken aus der Antike faszinierend. In ihren eigenen Kreationen scheint sie aber unserer Zeit fast voraus zu sein, denn sie setzt völlig neue Trends. Ihre Keramiken – Unikate, keine Serien – weisen ein modernes, edles und neuartiges Design auf.

Ihre „Cups“ sind edel im Design, gut zum Angreifen.
Ihre „Cups“ sind edel im Design, gut zum Angreifen.(Bild: Atelier Lene)
Kunstobjekte, die auch benützt werden können: Jede Vase, jede Schale ist ein Unikat; die Gemälde ...
Kunstobjekte, die auch benützt werden können: Jede Vase, jede Schale ist ein Unikat; die Gemälde passen dazu(Bild: Atelier Lene)
(Bild: Atelier Lene)
(Bild: Atelier Lene)

Becher, Vasen und Gemälde
Lerperger überlässt nichts dem Zufall, sondern arbeitet nach Konzepten. „Ich experimentiere gerne mit Oberflächen und will ein Design schaffen, das man gerne verwendet.“ Darum haben ihre Cups/Trinkbecher auch eine klassische Form. Kontrastiert wird die Strenge von einer Glasur, die optisch fließt, und mit zarten Noppen. „Man will die Cups unbedingt berühren! Das war mein Ziel“, schmunzelt die Künstlerin. Oder sie entwickelt Schalen, die ebenfalls eine haptische Oberfläche haben. Ihre Vasen – jede für sich ein Kunstobjekt – wirken ebenfalls edel und verspielt zugleich.

Young Art als Sprungbrett
Lerperger hat u. a. das Studium „Design, Handwerk und materielle Kultur“ an der New Design University St. Pölten sowie eine Ausbildung in Zierkeramik an der Keramikschule Stoob absolviert. Im Oktober wird sie sich auf der Designblok, einer internationalen Kunstmesse in Prag, präsentieren. Aktuell sind ihre Werke in der Trinkhalle in Bad Ischl bei der Young Art 2025 zu sehen, die noch bis 13. Oktober läuft.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Die Lufthansa hat Details zum Wegfall von rund 4000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben (Symbolbild).
„Effizienz“ dank KI
Lufthansa streicht die meisten Jobs 2027 und 2028
In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
259.131 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.576 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
198.193 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1359 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1177 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Oberösterreich
Bauteil für Weltraum
Das sind die innovativsten Betriebe des Landes
Young Art in Bad Ischl
„Den Brennofen ausräumen ist wie Weihnachten“
Was tut sich in OÖ?
Herbstliches Eventvergnügen für Groß und Klein
Witzige Bilderbücher
Wenn selbst Herr Haderer respektvoll den Hut zieht
Originelle Ausrede
Mit 125 km/h durch 70er-Zone: „Muss zu Freundin“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf