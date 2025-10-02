„Den Brennofen ausräumen ist wie Weihnachten“

Sie hat Mut und ein Gespür für edles Design: Die junge Künstlerin Marlene Lerperger hat im Vorjahr das „Atelier Lene“ in Bad Ischl eröffnet. Sie ist eine Handwerkerin aus Leidenschaft, mit großer Liebe zur Region. Ihre Werke – Keramiken und Gemälde – präsentiert sie aber demnächst auch in Prag. Aktuell ist sie an der „Young Art“-Ausstellung in der Ischler Trinkhalle beteiligt.
„Den Brennofen auszuräumen ist wie Weihnachten als Kind“, schwärmt Marlene Lerperger. Die 25-jährige Künstlerin betreibt in Bad Ischl seit wenigen Monaten das „Atelier Lene“.
Design aus der Region
Die Verbindung von Handwerk, Design und Kunst steht im Mittelpunkt, wobei sie sich „in Keramik verliebt“ hat: „Ton ist ein total spannendes Material. Man formt es, brennt es und dann ist es quasi für immer haltbar.“
Sie findet Keramiken aus der Antike faszinierend. In ihren eigenen Kreationen scheint sie aber unserer Zeit fast voraus zu sein, denn sie setzt völlig neue Trends. Ihre Keramiken – Unikate, keine Serien – weisen ein modernes, edles und neuartiges Design auf.
Becher, Vasen und Gemälde
Lerperger überlässt nichts dem Zufall, sondern arbeitet nach Konzepten. „Ich experimentiere gerne mit Oberflächen und will ein Design schaffen, das man gerne verwendet.“ Darum haben ihre Cups/Trinkbecher auch eine klassische Form. Kontrastiert wird die Strenge von einer Glasur, die optisch fließt, und mit zarten Noppen. „Man will die Cups unbedingt berühren! Das war mein Ziel“, schmunzelt die Künstlerin. Oder sie entwickelt Schalen, die ebenfalls eine haptische Oberfläche haben. Ihre Vasen – jede für sich ein Kunstobjekt – wirken ebenfalls edel und verspielt zugleich.
Young Art als Sprungbrett
Lerperger hat u. a. das Studium „Design, Handwerk und materielle Kultur“ an der New Design University St. Pölten sowie eine Ausbildung in Zierkeramik an der Keramikschule Stoob absolviert. Im Oktober wird sie sich auf der Designblok, einer internationalen Kunstmesse in Prag, präsentieren. Aktuell sind ihre Werke in der Trinkhalle in Bad Ischl bei der Young Art 2025 zu sehen, die noch bis 13. Oktober läuft.