Gegen den Interimscoach ist Killerinstinkt gefragt

Hartberg will am Sonntag (14.30) beim LASK die gegen Sturm verlorenen Punkte zurückholen. Wobei die Truppe von Manfred Schmid zuletzt mit dem Linzer Interimscoach Max Ritscher schlechte Erfahrungen gemacht hatte.
Gut gespielt, trotzdem nach einem heiß diskutierten Eigentor in der 95. Minute gegen Sturm 0:1 verloren – Hartberg fühlte sich vom Schicksal betrogen. Manfred Schmid hofft knurrend, dass sein Team am Sonntag beim LASK, dessen Motor beim Anflug auf die Top-Sechs gewaltig „stottert“, mit etwas mehr Glück und Kaltblütigkeit die verlorenen Punkte zurückholt.
„Das war sehr ärgerlich“, grollt Schmid, „würde ich etwas anderes sagen, wäre es nicht richtig. Die Mannschaft hat Sturm große Schwierigkeiten bereitet. Wir haben sechs gute Chancen gehabt, der Meister nur drei. Wir brauchen leider zu viele Chancen. Aber wir nehmen das mit und werden die Lehren hoffentlich im nächsten Match umsetzen.“
Dass zu viele Chancen verhaut wurden, ist klar, doch Schmid glaubt an sein Team: „Wir haben in jedem Spiel viele Chancen, das ist ein gutes Zeichen. Zwar vergeben wir noch zu viele, aber die Mannschaft ist kompakt und steht zueinander – es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen. Wir müssen uns noch mehr in Torsituationen bringen.“
Dass nach Komposch und Diarra nun mit Drew und Fridrikas zwei Angreifer ausfallen, schmerzt: „Es fehlen uns viele gute Spieler, aber ich bin nicht beängstigt, weil wir das als Team lösen. Die Mannschaft fühlt sich wohl mit der Verteilung auf viele Schultern und setzt das gut um.“ Jed Drew wird nach einem klärenden Wirbelsäulen-Röntgen in Kürze wieder einsteigen und Lukas Fridrikas wird wegen seines Schädel-Hirn-Traumas aus Sicherheitsgründen noch bis in die Länderspielpause pausieren. Vielleicht geht’s gegen den GAK.
Dass Hartberg nach neun Runden vier Punkte vorm LASK (der den dreifachen Transferwert aufweist) liegt, ist überraschend für Schmid: „Die Linzer sind besser, als ihr Tabellenplatz aussagt. Sie haben viel Qualität, ihr Kader ist über uns zu stellen. Aber wenn wir so auftreten wie zuletzt, ist es auch möglich in Linz was zu holen.“
Gegen den LASK unter Interimscoach Max Ritscher (der als Cheftrainer Thema ist, sofern er in den Pro-Lizenz-Kurs kommt) hat Hartberg im Frühjahr noch nicht gewonnen – vorm 0:2 zuletzt im Europacup-Play-off-Halbfinale gab’s ein 0:0: „Es ist nicht das erste Mal, dass Ritscher als Interimscoach auftritt. Es gibt keine Geheimnisse. Wir kennen seine Philosophie. Wir sind vorbereitet. Die letzten Auftritte meiner Mannschaft geben mir Zuversicht. Die Chancen müssen wir aber besser verwerten.“
