Gegen den Interimscoach ist Killerinstinkt gefragt

Dass nach Komposch und Diarra nun mit Drew und Fridrikas zwei Angreifer ausfallen, schmerzt: „Es fehlen uns viele gute Spieler, aber ich bin nicht beängstigt, weil wir das als Team lösen. Die Mannschaft fühlt sich wohl mit der Verteilung auf viele Schultern und setzt das gut um.“ Jed Drew wird nach einem klärenden Wirbelsäulen-Röntgen in Kürze wieder einsteigen und Lukas Fridrikas wird wegen seines Schädel-Hirn-Traumas aus Sicherheitsgründen noch bis in die Länderspielpause pausieren. Vielleicht geht’s gegen den GAK.