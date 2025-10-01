„Emil“ ging viel früher als erwartet „offline“

Er wurde zuletzt in einem bayerischen Dorf, genauer gesagt Buchenau – siehe unten das Video des Nationalparks Bayerischer Wald – an der Grenze zu Tschechien gesichtet – „Emil“, der tierische Superstar des nun schon vergangenen Sommers. Kurz vor der letzten Sichtung am 1. Oktober war das Signal „offline“ gegangen, das kaum eine Handvoll eingeweihte und zum Schweigen verpflichtete Forscher verfolgten. Denn der Stress durch die ewige menschliche Begleitung tat dem Wildtier nicht gerade gut, und „Emil“ sollte schlicht in Ruhe gelassen werden.