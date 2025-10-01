Wer weiß, wo Klaudia E. (61) sich aktuell aufhält?

Die Familie einer demenzkranken Klaudia E. macht sich große Sorgen. Die 62-Jährige wird bereits seit Dienstagvormittag im Neuromed Campus Linz vermisst. Eine polizeiliche Suchaktion blieb bisher erfolglos. Die Hoffnung ruht nun auf den Lesern der „Kronen Zeitung“. Sollten Sie wissen, wo die Frau sich aufhält, melden Sie das bitte der Polizei.