Suche nach Kranker

Wer weiß, wo Klaudia E. (61) sich aktuell aufhält?

Oberösterreich
01.10.2025 13:44
Klaudia E. wird seit Dienstagvormittag vermisst.
Klaudia E. wird seit Dienstagvormittag vermisst.(Bild: Privat)

Die Familie einer demenzkranken Klaudia E. macht sich große Sorgen. Die 62-Jährige wird bereits seit Dienstagvormittag im Neuromed Campus Linz vermisst. Eine polizeiliche Suchaktion blieb bisher erfolglos. Die Hoffnung ruht nun auf den Lesern der „Kronen Zeitung“. Sollten Sie wissen, wo die Frau sich aufhält, melden Sie das bitte der Polizei.

Klaudia E. war zuletzt am Dienstag um 10.30 Uhr auf ihrer Station im Neuromed Campus des Kepler Uniklinikums Linz gesehen worden. Seit damals fehlt von der zierlichen Frau jede Spur.

Nur ein Ohrring
Die Abgängige ist sehr schlank, hat bei einer Größe von 1,70 Meter nur etwa 50 Kilogramm Körpergewicht. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens dürfte sie mit einer grauen Leggins, einem schwarz-weißen T-Shirt, einer türkisblauen Fließweste und sportlichen Freizeitschuhen bekleidet gewesen sein, die sie wie Sandalen trug.

Auffallend war, dass sie lediglich einen größeren Ohrring (Creole) trug. Die Oberösterreicherin hat grüne Augen und dunkelbraune, schulterlange Haare mit grauen Strähnen, die sie mit einer Haarspange zusammengebunden hatte.

Suche mit Helikopter und Hunden
Klaudia E. dürfte weder Geld noch ein Handy bei sich haben. Sie spricht oberösterreichischen Dialekt, gilt aber als dement. Eine Suche mit Hubschrauber und Hunden blieb bisher erfolglos. „Wir hoffen sehr, dass uns jemand den entscheidenden Tipp geben kann, wo sich unsere Mama aufhält“, bekräftigt Tochter Nadine.

Hinweise über den aktuellen Verbleib der 62-Jährigen sollten bitte der Polizei mitgeteilt werden.

