Turbulente Darts-Zeit

Jubel über Weltmeister – weiterhin Dopingsorgen

Oberösterreich
01.10.2025 15:00
Franco Giuliani wurde in Südkorea Weltmeister.
Franco Giuliani wurde in Südkorea Weltmeister.(Bild: ÖDV)

Aufregende Zeiten in der Darts-Szene: Franco Giuliani krönte sich in Südkorea zum Weltmeister! Österreichs Nummer 2, Rusty-Jake Rodriguez, droht indes nach einem nicht bestandenen Doping-Test eine Sperre. Die „Krone“ sprach mit dem Anti-Doping-Beauftragten über leistungssteigernde Substanzen im Dartssport.

0 Kommentare

Großer Jubel im rot-weiß-roten Darts-Lager! Der ehemalige OÖ-Verbandsspieler Franco Giuliani krönte sich beim World Cup der World Darts Federation in Südkorea mit einem 7:4-Finalsieg gegen den Australier Raymond Smith überraschend zum Weltmeister im Einzelbewerb! Es ist die allererste Medaille eines Österreichers bei einem WDF World Cup überhaupt.

Franco Giuliani triumphierte in Südkorea.
Franco Giuliani triumphierte in Südkorea.(Bild: ÖDV)

Warten auf Infos bezüglich nicht bestandenem Dopingtest
Das sind positive News aus Südkorea, die derzeit nur allzu gut tun! Schweben doch Dopingsorgen bezüglich Österreichs Nr. 2, Rusty-Jake Rodriguez, über der Szene. Der Wiener hat laut dem unabhängigen Schiedsgericht der Professional Darts Corporation (PDC) bei einem Turnier der Players-Championship-Serie in Milton Keynes, Großbritannien, am 25. August einen Dopingtest nicht bestanden und wurde deshalb bis auf Weiteres suspendiert. Die Untersuchung des Falls dauert an. „Wir haben noch keine genauen Informationen“, sagt mit dem Leondinger Daniel List der Anti-Doping-Beauftragte von Österreichs Verband. Dies gilt auch für die Nationale Anti-Doping-Agentur NADA, die in diesem Fall keine Verfahrenspartei ist.

Rusty-Jake Rodriguez
Rusty-Jake Rodriguez(Bild: GEPA)

Sperre zwischen einem Monat und sechs Jahren droht
Was Rodriguez droht? „Es gilt grundsätzlich die Unschuldsvermutung. Im Fall eines Schuldspruchs droht eine Sperre zwischen einem Monat und sechs Jahren“, so List. Welche Substanzen beim Pfeilewerfen die Leistung steigern könnten? „Grundsätzlich stehen alle Substanzen im Vordergrund, die einen Einfluss auf Technik, die Koordination, kognitive sowie psychische Fähigkeiten haben. Vor allem alles, was die Nervosität senkt, aber die Konzentration nicht mindert. Thema sind bei uns etwa Beta-Blocker, aber auch THC. Wir haben zudem – auch wenn er nicht auf der Dopingliste steht – auch das große Thema Alkohol, der locker macht“, so List.

Porträt von Oliver Gaisbauer
Oliver Gaisbauer
ÖsterreichSüdkorea
Oberösterreich

