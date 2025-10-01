Jubel über Weltmeister – weiterhin Dopingsorgen

Sperre zwischen einem Monat und sechs Jahren droht

Was Rodriguez droht? „Es gilt grundsätzlich die Unschuldsvermutung. Im Fall eines Schuldspruchs droht eine Sperre zwischen einem Monat und sechs Jahren“, so List. Welche Substanzen beim Pfeilewerfen die Leistung steigern könnten? „Grundsätzlich stehen alle Substanzen im Vordergrund, die einen Einfluss auf Technik, die Koordination, kognitive sowie psychische Fähigkeiten haben. Vor allem alles, was die Nervosität senkt, aber die Konzentration nicht mindert. Thema sind bei uns etwa Beta-Blocker, aber auch THC. Wir haben zudem – auch wenn er nicht auf der Dopingliste steht – auch das große Thema Alkohol, der locker macht“, so List.