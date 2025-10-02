Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt in U-Haft

Mühlviertler wollte, dass Polizist ihn erschießt

Oberösterreich
02.10.2025 06:00
Der Verdächtige wurde mit zwei Kugeln aus einer Dienstwaffe, einer Glock 17, getroffen.
Der Verdächtige wurde mit zwei Kugeln aus einer Dienstwaffe, einer Glock 17, getroffen.(Bild: Andi Schiel)

Er hat es offenbar darauf angelegt, sich durch einen Polizisten erschießen zu lassen. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff: „Suicide by cop“. Jetzt sitzt ein Oberösterreicher, der zwei Treffer aus einer Dienstwaffe überlebte, in Untersuchungshaft. Dort gab er an, dass er seinen Tod „in Kauf genommen“ habe.

0 Kommentare

„Es könnte sein, dass er wollte, dass die Polizei ihn erschießt“ – so wird von der Staatsanwaltschaft Linz zusammengefasst, was ein wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und gefährlicher Drohung in Linz in U-Haft sitzender Mühlviertler bei seiner Einvernahme durch die Haftrichterin gesagt hatte.

Bekannte schlug Alarm
Der 61-Jährige hatte, wie berichtet, am 11. September laut Polizei einer Bekannten angekündigt, dass er Suizid begehen wolle, und der Frau auch seinen Revolver gezeigt. Als er von ihr wegfuhr, informierte sie die Polizei. Nach einer knapp einstündigen Verfolgungsjagd wurde der Flüchtige nahe Rohrbach auf einer Wiese gestellt.

Laut Polizei zückte der Mühlviertler beim Aussteigen aus seinem Auto seinen Revolver und ließ diesen auch nicht sinken, nachdem ein Beamter ihn bereits mit einer Kugel erwischt hatte. Erst nach einem zweiten Treffer sackte der 61-Jährige zusammen und konnte festgenommen werden.

Lesen Sie auch:
Was steckt dahinter?
Polizisten mussten schießen: Psychologe analysiert
12.09.2025
Auf Nachbarn gezielt
Schuss bei Cobra-Einsatz: 59-Jähriger verletzt
05.09.2025
Polizei hinterher:
Schüsse stoppten zwei blutjunge Autodiebe
26.09.2025

Ein Detail ist für die Bewertung entscheidend
Ob der Mann seine Waffe trotz sofortiger „Täteransprache“, wie es im Fachjargon heißt, auf den Gesetzeshüter richtete oder nicht, ist ein entscheidender Punkt. In seiner zweiten Einvernahme – bei der ersten hatte er laut Justiz beharrlich geschwiegen – gab der Verdächtige zu, seinen Tod durch Polizeischüsse einkalkuliert zu haben. Dennoch bestreitet er bisher, seinen Revolver überhaupt gezogen geschweige denn auf den einschreitenden Polizisten gerichtet zu haben. Allerdings gab der Befragte auch zu, nur noch eine „verwaschene Erinnerung“ an den blutigen und für ihn beinahe tödlichen Vorfall zu haben.

Routinemäßige Untersuchung
Für den betroffenen Polizeibeamten ist es freilich entscheidend, ob er selbst ausreichend bedroht wurde, um seinen Waffengebrauch zu rechtfertigen. Seine Schussabgaben werden routinemäßig von der Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Misshandlungsvorwürfe (EBM) des Innenministeriums untersucht.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie hier.

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
255.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
223.171 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
171.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1711 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1336 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Jetzt in U-Haft
Mühlviertler wollte, dass Polizist ihn erschießt
Batterie aus:
„Emil“ ging viel früher als erwartet „offline“
Regen Spielverderber
Kalsdorf weiter top – St. Anna noch ohne Erfolg!
Für Schnäppchenjäger
Käufe, die Müll verhindern und Arbeitslose fördern
FPÖ wird immer stärker
OÖ: Wie die ÖVP ihre Macht im Land erhalten möchte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf