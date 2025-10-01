Acht Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Regionen im Detail

Einzig der Arbeitsmarktbezirk Schärding konnte eine dreiprozentige Verminderung der Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent verzeichnen, in allen anderen Regionen nahm der Anteil zu. Besonders in den Regionen Linz-Land (+12,9 Prozent auf 3940), Eferding (+13 Prozent auf 460) und Perg (+14 Prozent auf 1190) gab es große Anstiege. Die meisten Arbeitslosen gibt es in der Region Linz und Urfahr-Umgebung (9971 Personen, 11,6 Prozent Anstieg), die höchste Arbeitslosenquote in der Region Steyr mit 8,2 Prozent und 3382 Betroffenen.