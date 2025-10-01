Frau Holle ist auf Kurzbesuch in den Bergen



„In der Nacht auf Donnerstag wird noch einmal ein bisschen Schnee dazukommen. Die kälteste Nacht ist dann jene zum Freitag. Da klart es auf, und die kalte Luft aus dem Norden kommt noch mehr durch. In Teilen des Mühlviertels kann es in der Früh dann minus zwei Grad haben, da wird es teilweise schon zum Eiskratzen werden“, weiß Josef Haslhofer, Meteorologe bei der GeoSphere Austria.