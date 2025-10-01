Vorteilswelt
FPÖ wird immer stärker

OÖ: Wie die ÖVP ihre Macht im Land erhalten möchte

Oberösterreich
01.10.2025 19:00
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer startete einen großen Zukunftsprozess für seine ...
Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer startete einen großen Zukunftsprozess für seine Partei.(Bild: Wenzel Markus)

Die ÖVP Oberösterreich entwirft große Zukunftsbilder: Ein internationaler Forschungsstandort, ein starker Wirtschaftsraum, ein Land, das älter – und klüger – wird. Doch während Landeshauptmann Thomas Stelzer mit „Vorsprung OÖ“ die Weichen stellt, rüstet die FPÖ bereits zum Machtkampf. Kann die jahrzehntelange Vorherrschaft der Schwarzen halten?

Wie wird Oberösterreich in zehn Jahren aussehen? Darauf hat ÖVP-Obmann und Landeshauptmann Thomas Stelzer eine klare Antwort: „Wir werden ein internationaler, wettbewerbsfähiger und starker Standort sein – mit vielen Leuten, die aus der ganzen Welt zu uns kommen. Nicht nur um hier zu arbeiten, sondern um hier auch zu forschen. Wir werden ein Land sein, wo die Leute im Schnitt älter sind als heute.“

Unter dem Titel „Vorsprung Oberösterreich“ denkt die Partei darüber nach, welche Themen für die Zukunft entscheidend sind – zum Regieren des Landes ebenso wie zum Erhalt der Macht. Immerhin steht Oberösterreich seit 1945 ein ÖVP-Landeshauptmann vor. Seit dem Erstarken der FPÖ ist diese Logik der Schwarzen aber in Gefahr.

Wir werden ein internationaler, wettbewerbsfähiger und starker Standort sein – mit vielen Leuten, die aus der ganzen Welt zu uns kommen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer, ÖVP

Dennoch: Zwei Jahre vor der Wahl im Herbst 2027 bereitet sich die Landeshauptmann-Partei programmatisch darauf vor – auch mit Hilfe des deutschen Zukunftsforschers Sven Gabor Janszky. Er ist überzeugt: „Eine Welt, die intelligenter ist, ist bestimmt auch besser.“

Landes-ÖVP schickte 150.000 Fragebögen an ihre Mitglieder
Mehr als 300 Funktionäre lauschten am Mittwochabend in der Techbase in Linz seinen Ausführungen – bestimmend war dabei das Thema Künstliche Intelligenz. Diese kommt auch zum Einsatz, wenn IMAS für die Partei die Rückläufer von 150.000 Fragebögen auswertet, in denen die Mitglieder gebeten werden, sich in den Prozess einzubringen.

FPÖ-Oberösterreich-Obmann Manfred Haimbuchner und Bundesparteichef Herbert Kickl (re.) treten ...
FPÖ-Oberösterreich-Obmann Manfred Haimbuchner und Bundesparteichef Herbert Kickl (re.) treten nächste Woche gemeinsam im Bezirk Vöcklabruck auf.(Bild: FOTOKERSCHI / KERSCHBAUMMAYR)

Die ÖVP setzt damit zwei Jahre vor der Wahl den ersten Aufschlag – was die Landes-SPÖ unter ihrem neuen Vorsitzenden Martin Winkler bereits hinter sich hat. Die Roten starteten beim Landesparteitag im September in den Wahlkampf. Für die FPÖ kommt nächste Woche Herbert Kickl nach Oberösterreich, um Stimmung für Manfred Haimbuchner zu machen. Den sieht der Bundesparteichef schon als nächsten Landeshauptmann.

Die Konkurrenz war nie größer: Zwei Jahre vor der Wahl startet Partei von LH Thomas Stelzer einen Zukunftsprozess.

Oberösterreich

