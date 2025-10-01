OÖ: Wie die ÖVP ihre Macht im Land erhalten möchte

Wie wird Oberösterreich in zehn Jahren aussehen? Darauf hat ÖVP-Obmann und Landeshauptmann Thomas Stelzer eine klare Antwort: „Wir werden ein internationaler, wettbewerbsfähiger und starker Standort sein – mit vielen Leuten, die aus der ganzen Welt zu uns kommen. Nicht nur um hier zu arbeiten, sondern um hier auch zu forschen. Wir werden ein Land sein, wo die Leute im Schnitt älter sind als heute.“