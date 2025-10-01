Lehrlinge sind trotz der Rezession heiß begehrt

Faule Jugendliche? „Kann ich nicht bestätigen“

Einer der größten Ausbildungsbetriebe des Bundeslandes ist der Technologiekonzern Fronius mit Hauptsitz in Sattledt. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 171 Lehrlinge in 14 verschiedenen Lehrberufen – von der Elektrotechnik über Mechatronik bis hin zur IT. Zwar habe man in der aktuellen Krisenzeit die Lehrlingsstellen „minimal reduzieren“ müssen, wie Ausbildungsleiterin Bettina Huemer erzählt. Dennoch ist auch Fronius auf der Messe vertreten und sucht nach weiteren jungen Talenten. Ihre bisherigen lobt Huemer: „Die Meinung, dass Jugendliche nichts mehr leisten wollen, kann ich nicht bestätigen.“