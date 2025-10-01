Kranke „Helene“ wurde ganz alleine zurückgelassen

Operationsmöglichkeit wird geprüft

Als Nächstes steht eine Untersuchung in einer Pferdeklinik auf dem Plan, um die Möglichkeit einer Operation abzuklären. „Auch dieser Fall zeigt wieder, wie kaltherzig Menschen sein können, wenn sie sich einfach ihrer Tiere entledigen, als wären sie bloße Gegenstände, die sie nicht mehr brauchen können“, betonen die Verantwortlichen des Tierschutzhofes Pfotenhilfe. „Und ,Helene‘ ist nur eines von Hunderten ungewollten Tieren, die heuer schon in der Pfotenhilfe Zuflucht gefunden haben“, skizzieren die Tierschützer das besorgniserregende Ausmaß.