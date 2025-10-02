Kurz vor Ruhestand: Buffet feilt an großem Coup

Er gilt als das „Orakel von Omaha“, nun startet Warren Buffett (95) noch einmal eine große Einkaufstour. Kurz vor seinem Rücktritt als Vorstandsvorsitzender von Berkshire Hathaway steht sein Unternehmen laut US-Medienberichten kurz vor einer gigantischen Übernahme.
Konkret geht es dabei um die Petrochemie-Sparte von Occidental Petroleum. Der Deal umfasst rund 10 Milliarden Dollar und wäre der größte Zukauf des Investmentvehikels seit drei Jahren.
Imperium mit enormen Cash-Reserven
Buffett, der mit Berkshire Hathaway einst eine kleine Textilfirma in ein weltweites Investmentimperium verwandelte, verfügt aktuell über enorme Cash-Reserven von fast 350 Milliarden Dollar. Occidental will seine Chemiesparte Oxychem verkaufen, um Schulden in Höhe von etwa 24 Milliarden Dollar abzubauen. Oxychem erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von knapp 5 Milliarden Dollar und produziert Chemikalien für Anwendungen wie die Wasserchlorung, Batterie-Recycling oder Papierherstellung.
Seit drei Jahren hatte Buffett keine großen Übernahmen mehr getätigt – ein Umstand, der von manchen Anlegern als Warnsignal für einen Marktabschwung interpretiert wurde. Nun aber scheint er erneut eine attraktive Gelegenheit gefunden zu haben. Für Berkshire Hathaway wäre der Zukauf ein Schritt in die zweite Chemie-Investition nach Lubrizol 2011, damals rund 10 Milliarden Dollar inklusive Schulden.
Viel Geld fließt auch nach Japan
Neben den USA hat Buffett auch den japanischen Aktienmarkt im Visier. Seine Beteiligungen bei Konzernen wie Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo wurden aufgestockt oder sollen noch erweitert werden. Buffett schätzt vor allem die solide Kapitalallokation, die Managementqualität und den langfristigen Dividendenkurs dieser Konglomerate.
„Orakel von Omaha“ tritt ab
Ende des Jahres wird Buffett nach über einem halben Jahrhundert als Vorstandsvorsitzender von Berkshire zurücktreten. Sein designierter Nachfolger, Greg Abel, wird die Fäden in einem der finanzstärksten Investmentvehikel der Welt übernehmen – inklusive der Mittel für weitere große Zukäufe. Berkshire hält bereits Beteiligungen an Unternehmen wie Apple, Coca-Cola, Geico, BNSF, Dairy Queen, See’s Candies und Duracell, was die Diversifikation des Portfolios unterstreicht.
