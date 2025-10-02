Kurz vor Ruhestand: Buffet feilt an großem Coup

Seit drei Jahren hatte Buffett keine großen Übernahmen mehr getätigt – ein Umstand, der von manchen Anlegern als Warnsignal für einen Marktabschwung interpretiert wurde. Nun aber scheint er erneut eine attraktive Gelegenheit gefunden zu haben. Für Berkshire Hathaway wäre der Zukauf ein Schritt in die zweite Chemie-Investition nach Lubrizol 2011, damals rund 10 Milliarden Dollar inklusive Schulden.