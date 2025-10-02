Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kauft ordentlich ein

Kurz vor Ruhestand: Buffet feilt an großem Coup

Wirtschaft
02.10.2025 13:45
Seine Investitionen gelten als Erfolgsgarant für viele Anleger – nun dürfte sein letzter großer ...
Seine Investitionen gelten als Erfolgsgarant für viele Anleger – nun dürfte sein letzter großer Einkauf anstehen.(Bild: AFP/BILL PUGLIANO)

Er gilt als das „Orakel von Omaha“, nun startet Warren Buffett (95) noch einmal eine große Einkaufstour. Kurz vor seinem Rücktritt als Vorstandsvorsitzender von Berkshire Hathaway steht sein Unternehmen laut US-Medienberichten kurz vor einer gigantischen Übernahme.

0 Kommentare

Konkret geht es dabei um die Petrochemie-Sparte von Occidental Petroleum. Der Deal umfasst rund 10 Milliarden Dollar und wäre der größte Zukauf des Investmentvehikels seit drei Jahren.

Imperium mit enormen Cash-Reserven
Buffett, der mit Berkshire Hathaway einst eine kleine Textilfirma in ein weltweites Investmentimperium verwandelte, verfügt aktuell über enorme Cash-Reserven von fast 350 Milliarden Dollar. Occidental will seine Chemiesparte Oxychem verkaufen, um Schulden in Höhe von etwa 24 Milliarden Dollar abzubauen. Oxychem erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von knapp 5 Milliarden Dollar und produziert Chemikalien für Anwendungen wie die Wasserchlorung, Batterie-Recycling oder Papierherstellung.

Seit drei Jahren hatte Buffett keine großen Übernahmen mehr getätigt – ein Umstand, der von manchen Anlegern als Warnsignal für einen Marktabschwung interpretiert wurde. Nun aber scheint er erneut eine attraktive Gelegenheit gefunden zu haben. Für Berkshire Hathaway wäre der Zukauf ein Schritt in die zweite Chemie-Investition nach Lubrizol 2011, damals rund 10 Milliarden Dollar inklusive Schulden.

Lesen Sie auch:
Die Zuwächse beim Goldpreis überflügeln derzeit sogar jene von Bitcoin oder dem DAX.
Nächster Rekordwert
Im Höhenrausch: Goldpreis rast auf 4000 Dollar zu
30.09.2025
Gibt Führung ab
Investoren-Legende Warren Buffett tritt kürzer
03.05.2025

Viel Geld fließt auch nach Japan
Neben den USA hat Buffett auch den japanischen Aktienmarkt im Visier. Seine Beteiligungen bei Konzernen wie Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo wurden aufgestockt oder sollen noch erweitert werden. Buffett schätzt vor allem die solide Kapitalallokation, die Managementqualität und den langfristigen Dividendenkurs dieser Konglomerate.

„Orakel von Omaha“ tritt ab
Ende des Jahres wird Buffett nach über einem halben Jahrhundert als Vorstandsvorsitzender von Berkshire zurücktreten. Sein designierter Nachfolger, Greg Abel, wird die Fäden in einem der finanzstärksten Investmentvehikel der Welt übernehmen – inklusive der Mittel für weitere große Zukäufe. Berkshire hält bereits Beteiligungen an Unternehmen wie Apple, Coca-Cola, Geico, BNSF, Dairy Queen, See’s Candies und Duracell, was die Diversifikation des Portfolios unterstreicht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.290 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
227.497 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
192.965 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Wirtschaft
Kauft ordentlich ein
Kurz vor Ruhestand: Buffet feilt an großem Coup
Alarmierende Umfrage
Unzufriedenheit mit Gesundheitsversorgung steigt
Hohe Preise kritisch
Tourismus boomt noch, aber Gäste reagieren bereits
Kurioses Finanzchaos
Hofreitschule: Was hinter der Chef-Ablöse steckt
Nach Unimarkt-Aus:
26 Gemeinden könnten einzigen Supermarkt verlieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf