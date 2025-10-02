„Eines der besten Testimonials im Frauensport“

Sie sei „eines der besten Testimonials im Bereich Frauen- und Mädchensport“. Sagt Uniqa-Vorstand Kurt Svoboda über Viktoria Bürgler – deren Helm künftig das Logo des Versicherungsgiganten zieren wird.
Bürgler, 21 Jahre alt ÖSV-Speed-Hoffnung, saß am Donnerstag beim Uniqa-Medientermin neben Marco Schwarz am Podium und wurde neu in der Sponsoring-Familie begrüßt. Die Tochter des ehemaligen Marlies-Raich-Trainers Stefan Bürgler möchte sich möglichst rasch im Weltcup etablieren. „Meine beste Disziplin ist sicher der Riesentorlauf.“ In bisher vier Weltcupeinsätzen blieb sie ohne Punkte.
Vorbild Veith
Ihre Vorbilder? „Mein großes Vorbild war immer Anna Veith. Und sie wird es auch bleiben“, sagt sie. Die für Svoboda „eines der besten Testimonials im Bereich Frauen- und Mädchensport“ ist.
Kommentare
