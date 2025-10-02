„Eines der besten Testimonials im Frauensport“

Bürgler, 21 Jahre alt ÖSV-Speed-Hoffnung, saß am Donnerstag beim Uniqa-Medientermin neben Marco Schwarz am Podium und wurde neu in der Sponsoring-Familie begrüßt. Die Tochter des ehemaligen Marlies-Raich-Trainers Stefan Bürgler möchte sich möglichst rasch im Weltcup etablieren. „Meine beste Disziplin ist sicher der Riesentorlauf.“ In bisher vier Weltcupeinsätzen blieb sie ohne Punkte.