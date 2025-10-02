Sie haben in Graz das Kommando in der Kabine

Der Saisonstart der Handballer der HSG Graz war schwer in Ordnung. Vier Spiele, zwei Siege – zuletzt fegte die Balomenos-Sieben im Derby die BT Füchse mit 37:21 vom Parkett. Das sorgt für vorm Freitags-Hit gegen Hard für gute Stimmung. Auch in der Kabine, wo zwei „steirische Eichen“ seit dieser Saison den Ton angeben.
Gefühlt kennen sie sich schon eine halbe Ewigkeit. „Seit wir 17 sind, spielen wir zusammen. Kennen tun wir uns aber schon viel länger“, schmunzelt HSG-Handballer Lukas Schweighofer über Tormann Thomas Eichberger.
Seit dieser Saison hat das Grazer Duo nach dem Karriereende von Ramon Rashid das Kapitänsamt übernommen. „Gemeinsam“, sagt Luki. „Bei uns gibt es keine Nummer eins oder zwei. Wir besprechen alles zusammen, können über alles reden. Wenn es ein Problem gibt, ist das nach zwei Minuten erledigt“, meint der 32-Jährige, der die Rolle ernst nimmt. „Wir setzen uns regelmäßig mit den Trainern zusammen, versuchen weiterhin in der Kabine eine Führungsrolle einzunehmen“, erklärt Schweighofer, der sich über die HSG Graz mit guten Leistungen auch unter dem neuen Teamchef Iker Romero für das Nationalteam empfehlen möchte. „Noch hat es keinen Kontakt gegeben. Aber für das Team zu spielen, ist immer eine Ehre, etwas ganz Besonderes.“
Besonders war auch der letzte Auftritt der Grazer. Mit 16 (!) Toren Unterschied wurden im Steirer-Derby die BT Füchse überraschend geschlagen: „Vielleicht bringen wir nun endlich das große Potenzial, das wir haben, auch 60 Minuten lang auf die Platte“, meint der Neo-Kapitän. „Der Kader-Umbruch im Sommer war nicht allzu groß, wir kennen alle schon seit einem Jahr unseren Trainer Balomenos. Das Ganze fühlt sich momentan sehr gut an.“ Mit Matic Kotar gibt es auch wieder einen richtigen „Chef“ im Angriff, der das Spiel leiten kann.
Der Angstgegner kommt...
Am Freitag (19, auf sportkrone.at) steigt nun der Hit gegen Hard. „Ein schwerer Gegner“, weiß Schweighofer über seinen Ex-Klub. „Sie haben im Sommer einen größeren Umbruch gehabt, haben einige Führungsspieler verloren, nur eins von vier Spielen bisher gewonnen. Aber Hard ist immer gefährlich – das wissen wir aus der Vergangenheit.“ Immerhin hat Graz seit fünf Jahren (2. Oktober 2020) bzw. 1825 Tagen nicht mehr gegen die Vorarlberger gewonnen...
