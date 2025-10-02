Sie haben in Graz das Kommando in der Kabine

Seit dieser Saison hat das Grazer Duo nach dem Karriereende von Ramon Rashid das Kapitänsamt übernommen. „Gemeinsam“, sagt Luki. „Bei uns gibt es keine Nummer eins oder zwei. Wir besprechen alles zusammen, können über alles reden. Wenn es ein Problem gibt, ist das nach zwei Minuten erledigt“, meint der 32-Jährige, der die Rolle ernst nimmt. „Wir setzen uns regelmäßig mit den Trainern zusammen, versuchen weiterhin in der Kabine eine Führungsrolle einzunehmen“, erklärt Schweighofer, der sich über die HSG Graz mit guten Leistungen auch unter dem neuen Teamchef Iker Romero für das Nationalteam empfehlen möchte. „Noch hat es keinen Kontakt gegeben. Aber für das Team zu spielen, ist immer eine Ehre, etwas ganz Besonderes.“