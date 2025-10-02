AKW im Krieg: Sorgen Sie sich um mögliche Unfälle?

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja befindet sich nun seit mehr als einer Woche im Notbetrieb. Bei Kämpfen rund um die von Russland besetzte Anlage wurde die externe Stromleitung beschädigt, die Kühlung findet rein über dieselbetriebene Notstromaggregate statt. Gleichzeitig ist nach einem russischen Luftangriff auf ein Umspannwerk die Lüftung der Reaktor-Ruine Tschernobyl ausgefallen. Machen Sie sich Sorgen um mögliche atomare Unfälle durch den Krieg in der Ukraine?