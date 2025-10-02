Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forum

AKW im Krieg: Sorgen Sie sich um mögliche Unfälle?

Forum
02.10.2025 13:35
Droht fast 40 Jahre nach der Katastrophe in Tschernobyl der nächste Atomunfall?
Droht fast 40 Jahre nach der Katastrophe in Tschernobyl der nächste Atomunfall?(Bild: Groh Klemens)

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja befindet sich nun seit mehr als einer Woche im Notbetrieb. Bei Kämpfen rund um die von Russland besetzte Anlage wurde die externe Stromleitung beschädigt, die Kühlung findet rein über dieselbetriebene Notstromaggregate statt. Gleichzeitig ist nach einem russischen Luftangriff auf ein Umspannwerk die Lüftung der Reaktor-Ruine Tschernobyl ausgefallen. Machen Sie sich Sorgen um mögliche atomare Unfälle durch den Krieg in der Ukraine?

0 Kommentare

Befürchten Sie, dass es tatsächlich zu atomaren Unfällen in den von Russland besetzten Kraftwerken kommen könnte? Denken Sie, dass Russland gezielt Zwischenfälle als Teil hybrider Kriegsführung provoziert? Wie kann die Sicherheit der Kraftwerke trotz anhaltender Kämpfe sichergestellt werden? Wie gut wären Sie im Ernstfall auf eine atomare Katastrophe vorbereitet?
Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

Porträt von Stefan Svitak
Stefan Svitak
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.012 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
227.161 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
190.960 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1352 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Forum
Forum
Großevents: Wie sicher fühlen Sie sich?
Forum
Teuerungen: Können wir uns das Leben noch leisten?
Forum
Bürgerpflicht: Nützen Sie Ihr neues Grundrecht?
Frage der Woche
Gehen wir falsch mit psychischen Leiden um?
Forum
Ein Jahr NR-Wahl: Hätten Sie heute anders gewählt?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf