„Momo“: Starkes Fantasy-Märchen für Groß und Klein

Waisenmädchen Momo (Alexa Goodall) lebt in den Ruinen eines Amphitheaters und schenkt allen ein offenes Ohr – besonders ihrem besten Freund. Doch als ein mächtiger Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen, bleibt auch er fern. Verzweifelt macht sie sich auf die Suche nach Hilfe und trifft mit einer geheimnisvollen Schildkröte auf Meister Hora (Martin Freeman) ... Lesen Sie hier unsere Kinokritik zu der Bestseller-Verfilmung „Momo“.