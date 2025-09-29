Eine märchenhafte Welt in Michael Endes „Momo“

Am 2. Oktober startet die wundervolle Neuverfilmung von Michael Endes Märchens „Momo“ in den österreichischen Kinos. Die „Krone“ verlost zum Filmstart Kinogutscheine & mehr.
Das junge Waisenmädchen MOMO (Alexa Goodall) lebt in den Ruinen eines alten römischen Amphitheaters und hat ein offenes Ohr für jeden in der Nachbarschaft. Aber am liebsten verbringt sie die Tage mit ihrem besten Freund Gino (Araloyin Oshunremi). Doch als ein mächtiger internationaler Konzern beginnt, die Zeit aller Menschen zu stehlen, hat plötzlich niemand mehr Zeit für sie. Noch nicht mal Gino! Momo verzweifelt. Doch dann taucht eine geheimnisvolle Schildkröte auf und führt sie zu Meister Hora (Martin Freeman), dem Hüter der Zeit. Gemeinsam können sie es mit den Zeit-Dieben aufnehmen – doch wird ihr Plan aufgehen? Ein spannender Wettlauf gegen die Zeit beginnt…
Der gleichnamige Roman MOMO ist eines der beliebtesten Werke von Michael Ende (DIE UNENDLICHE GESCHICHTE, JIM KNOPF) trotz seiner über 50 Jahre aktueller denn je und mit mehr als 12 Millionen verkauften Exemplaren weltweit ein internationaler Bestseller. Das Buch wurde in rund 50 Sprachen übersetzt.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart am 2.10. nun zwei Fanpakete bestehend aus 1x2 Kinogutscheinen für die Neuverfilmung von „Momo“ sowie jeweils das Buch „Momo“ vom Thienemann Verlag. Einfach das untenstehende Formular aus füllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 2. Oktober, 09:00
