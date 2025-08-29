Bundesheer gehen die Auslandsmissionen aus

Österreich hatte sein größtes UN-Peacekeeping-Kontingent mit durchschnittlich rund 180 Personen bei UNIFIL und ist seit 2011 an der Mission beteiligt. Die Mission läuft nun mit 31. Dezember 2026 aus. Danach wird das Bundesheer nur mehr 500 Soldaten in Auslandsmissionen haben. Das hat einerseits den Vorteil, dass man die Kontingente leichter befüllen kann. Probleme mit der Bereitstellung von Soldaten gab es in den vergangenen Jahren aber gerade am Balken und dort bleibt das Bundesheer präsent. Bei EUFOR in Bosnien und Herzegowina sind derzeit 200 Soldaten im Einsatz, bei KFOR im Kosovo rund 150.

Österreich wirbt mit UN-Peacekeeping

Für die Bewerbung für den Sitz im Sicherheitsrat ist der Wegfall einer weiteren Mission jedenfalls ein Problem. Die UN-Friedenssicherung (Peacekeeping) wird in der Bewerbung als „Eckpfeiler des multilateralen Engagements Österreichs“ gepriesen. „Seit 1960 wurden mehr als 100.000 Österreicherinnen und Österreicher zu friedenserhaltenden Missionen in aller Welt entsandt, was unser langjähriges Engagement als Truppensteller unterstreicht. In diesen Missionen haben wir dem Schutz der Zivilbevölkerung, insbesondere von Frauen und Kindern in Konfliktgebieten, besondere Priorität eingeräumt“, heißt es dort wörtlich.