US-Aufklärer gesichtet: Angst in Mexiko wächst

Trump will etwas mit Mexiko „unternehmen“

Trump hatte nach der Militäraktion gegen Venezuela von „absoluter Entschlossenheit“ gesprochen und den Druck auf weitere Staaten in der Region erhöht. Besonders Mexiko rückt dabei in den Fokus. Zwar bezeichnet Trump die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum öffentlich als „gute Frau“, zugleich kritisiert er ihre Regierung jedoch scharf. Nur Stunden nach dem Vorgehen gegen Venezuela sagte Trump in einem Interview, es müsse etwas „unternommen werden mit Mexiko“.