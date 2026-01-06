NBA: Toronto landet Start-Ziel-Sieg gegen Atlanta

Die Toronto Raptors haben am Montag auch das zweite Duell mit den Atlanta Hawks binnen 48 Stunden und damit alle vier Aufeinandertreffen in dieser Saison gewonnen.
Das 118:100 war ein Start-Ziel-Sieg, lagen die Kanadier doch nie in Rückstand. Brandon Ingram mit 19 und Scottie Barnes mit 18 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer. Jakob Pöltl musste beim Vierten der Eastern Conference nach wie vor verletzt passen.
Das Comeback des 30-jährigen Wieners scheint jedoch bevorzustehen. Der Center habe die Freigabe fürs Training erhalten und bereite sich auf seine Rückkehr auf das Spielfeld vor, sagte Cheftrainer Darko Rajakovic laut Medienberichten.
Am Mittwoch gastieren die Kanadier bei den Charlotte Hornets. Das Team aus North Carolina wird nach einem 124:97 bei Titelverteidiger Oklahoma City Thunder wohl mit breiter Brust antreten. Die Hornets fügten dem amtierenden NBA-Champion die erst zweite Heimniederlage der Saison zu. Brandon Miller verbuchte 28 Zähler.
Detroit ließ New York keine Chance
Im Spitzenspiel der Eastern Conference ließen die Detroit Pistons den New York Knicks keine Chance und gewannen 121:90. Cade Cunningham führte den Leader der Eastern Conference mit 29 Punkten und 13 Assists an. Die Boston Celtics besiegten die Chicago Bulls 115:101 und übernahmen Platz zwei im NBA-Osten von den Knicks, die bei mittlerweile vier Niederlagen in Serie halten. Kevin Durant sorgte beim 100:97 der Houston Rockets gegen sein ehemaliges Team Phoenix Suns mit einem Dreipunkter bei noch einer Sekunde auf der Uhr für den spielentscheidenden Treffer. Er war mit 26 Zählern auch der erfolgreichste Werfer der Texaner.
