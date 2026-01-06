NBA: Toronto landet Start-Ziel-Sieg gegen Atlanta

Detroit ließ New York keine Chance

Im Spitzenspiel der Eastern Conference ließen die Detroit Pistons den New York Knicks keine Chance und gewannen 121:90. Cade Cunningham führte den Leader der Eastern Conference mit 29 Punkten und 13 Assists an. Die Boston Celtics besiegten die Chicago Bulls 115:101 und übernahmen Platz zwei im NBA-Osten von den Knicks, die bei mittlerweile vier Niederlagen in Serie halten. Kevin Durant sorgte beim 100:97 der Houston Rockets gegen sein ehemaliges Team Phoenix Suns mit einem Dreipunkter bei noch einer Sekunde auf der Uhr für den spielentscheidenden Treffer. Er war mit 26 Zählern auch der erfolgreichste Werfer der Texaner.