Hans Peter Doskozil: „Wir haben sehr viel vor“

Gesundheit, Medizin, Pflege – die Opposition prangert an, dass das „System Doskozil“ nicht finanzierbar sei. Was entgegnen Sie den Kritikern?

Wir haben mit unserem jetzigen Budget, so wie in den Jahren zuvor, die ich zu verantworten habe, bewiesen, dass wir gut haushalten können. Auf der einen Seite müssen wir sparen, wo wir können und es vernünftig ist, das sind wir der Bevölkerung schuldig. Das betrifft beispielsweise das Personal, bessere Strukturen können Abhilfe schaffen, wo es Sinn macht und vertretbar ist. Auf der anderen Seite wollen wir dort, wo es besonders wichtig ist für die Burgenländer, wie bei der Gesundheit, die Investitionen fortsetzen. Bei einem Rückschritt wäre die positive Stimmung weg. Wir sind verantwortlich für die beste Gesundheitsversorgung.