„Alles ein Problem“

Sergio Perez rechnet mit Red Bull ab

Formel 1
06.01.2026 08:03
Sergio Perez
Sergio Perez(Bild: AP/Rebecca Blackwell)

Sergio Perez rechnet in einem Interview knallhart mit seinem Ex-Team Red Bull ab. Er habe „den undankbarsten Job in der ganzen Formel 1 gehabt“, so der Mexikaner.

„Das Team hatte an allem etwas auszusetzen. Bei Red Bull war schlichtweg alles ein Problem“, sagte Perez, dessen Vertrag bei Red Bull Ende 2024 aufgelöst worden war, im Podcast „Oso Trava“.

Sergio Perez und Max Verstappen
Sergio Perez und Max Verstappen(Bild: GEPA pictures)

„War ich schneller, war das ein Problem und sorgte für dicke Luft. War ich langsamer als Max (Verstappen, Anm.), war es genauso ein Problem“, so Perez. Er habe irgendwann begriffen, dass das eben die Rahmenbedingungen seien. „Statt mich zu beschweren, habe ich versucht, das Beste daraus zu machen.“

„Projekt für Max geschaffen“
Der damalige Teamchef Christian Horner habe ihm schon beim ersten Gespräch reinen Wein eingeschenkt und gesagt: „Wir setzen zwei Autos ein, weil wir es müssen. Aber dieses Projekt wurde für Max geschaffen - er ist unser Talent.“ Verstappens Teamkollege zu sein, sei „der undankbarste Job in der ganzen Formel 1“, spricht Perez Klartext.

Porträt von krone Sport
krone Sport
