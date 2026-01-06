Sergio Perez rechnet mit Red Bull ab

„Projekt für Max geschaffen“

Der damalige Teamchef Christian Horner habe ihm schon beim ersten Gespräch reinen Wein eingeschenkt und gesagt: „Wir setzen zwei Autos ein, weil wir es müssen. Aber dieses Projekt wurde für Max geschaffen - er ist unser Talent.“ Verstappens Teamkollege zu sein, sei „der undankbarste Job in der ganzen Formel 1“, spricht Perez Klartext.