Dieser Mann steht hinter Julia Scheibs Erfolgslauf

Julia Scheib ist Österreichs Überfliegerin der aktuellen Ski-Saison, holte schon drei Siege und fünf Podestplätze, führt im Riesentorlauf-Weltcup. Mit ein Erfolgsgeheimnis: Seit Sommer arbeitet die 27-jährige Steirerin mit Michael Schiendorfer, Erfolgsmanager von Marco Odermatt, zusammen. (Im Video oben sehen Sie ein aktuelles sportkrone.at-Interview mit Scheib).
Jahrelang arbeitete Julia Scheib auf ihren großen Durchbruch im Weltcup hin, wartete auf den erlösenden ersten Sieg – ehe sie heuer gnadenlos zuschlug, von den ersten sechs Riesentorläufen gleich drei gewann, darunter die beiden Heimrennen in Sölden und am Semmering. „So kann es ruhig weitergehen“, grinst die Steirerin. „Ich fühle mich sehr wohl, genieße den Moment. Vom Material her passt es, bin ich bei allen Verhältnissen voll dabei, das gibt mir eine gewisse Ruhe und macht mich schon stolz. Und auch physisch fühle ich mich sehr stark, dazu passt mein Umfeld perfekt.“
Das Umfeld, zu dem seit Sommer auch Michael Schiendorfer zählt. Der 57-jährige Schweizer, in Basel beheimatet, ist seit vielen Jahren der Manager des Schweizer Ski-Überfliegers Marco Odermatt. Die beiden lernten einander schon kennen, als Marco noch ein Teenager war. Einst verhandelte er auch Odermatts Millionen-Deal mit Red Bull aus.
Nun vertraut auch Scheib auf Schiendorfer. „Die Idee ist über meinen Kopfsponsor gekommen. Wir haben uns im Sommer zusammengesetzt, das erste Mal getroffen“, erzählt die 27-Jährige. „Es hat gleich harmoniert. Für mich muss es neben dem Know-how vor allem menschlich gut passen. Das ist der Fall. Er hat in seiner Karriere viel gesehen, bringt viel Erfahrung mit und hilft mir abseits der Piste.“
„So wird mir keine Energie geraubt“
Auch Schiendorfer lobt: „So eine Zusammenarbeit braucht viel gegenseitiges Vertrauen – das ist hier gegeben.“ Scheib profitiert speziell bei Medientagen wie am Montag in Wien, als sie anlässlich des neuen Rauch-Werbeplakates in der Hauptstadt anreiste, von Schiendorfer. „An Tagen wie diesen hilft er mir sehr, das ist alles super durchgetaktet, werde ich gut durch den Tag geführt. Auch bei einigen Rennen hält er mir die Wege kurz – so wird mir keine Energie geraubt, kann ich besser performen.“
Einst auch an der Seite von Liensberger
Schiendorfer hat aufgrund seines Großvaters österreichische Wurzeln, ist dreifacher Familienvater und arbeitete einst auch mit Katharina Liensberger zusammen – doch die Partnerschaft endete 2021 nach nur wenigen Monaten. Vor seiner Selbstständigkeit war Schiendorfer, der als jüngstes von sieben Kindern aufwuchs, Kommunikationschef des Schweizer Arzneimittelunternehmens Novartis, führt nun die Kommunikationsagentur Abrogans. Zu seinen Klienten zählen neben Odermatt und Scheib der Schweizer Leichtathlet Simon Ehammer (WM-Bronze 2022 im Weitsprung) oder Schwinger-König Joel Wicki.
