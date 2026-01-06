Dieser Mann steht hinter Julia Scheibs Erfolgslauf

Jahrelang arbeitete Julia Scheib auf ihren großen Durchbruch im Weltcup hin, wartete auf den erlösenden ersten Sieg – ehe sie heuer gnadenlos zuschlug, von den ersten sechs Riesentorläufen gleich drei gewann, darunter die beiden Heimrennen in Sölden und am Semmering. „So kann es ruhig weitergehen“, grinst die Steirerin. „Ich fühle mich sehr wohl, genieße den Moment. Vom Material her passt es, bin ich bei allen Verhältnissen voll dabei, das gibt mir eine gewisse Ruhe und macht mich schon stolz. Und auch physisch fühle ich mich sehr stark, dazu passt mein Umfeld perfekt.“