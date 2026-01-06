Novak Djokovic sagt Adelaide-Teilnahme ab

Novak Djokovic verzichtet vor den Australian Open in Melbourne auf das Vorbereitungsturnier in Adelaide. Er sei körperlich noch nicht bereit, vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder an Wettkämpfen teilzunehmen, teilte der Tennisstar mit.
Sein letztes Turnierspiel bestritt der 38-Jährige am 8. November gegen Lorenzo Musetti. Nach seinem Finalsieg gegen den Italiener in Athen musste Djokovic wegen einer Schulterverletzung auf die ATP Finals verzichten.
„Das ist für mich persönlich sehr enttäuschend, da ich so schöne Erinnerungen an meinen Titelgewinn dort vor zwei Jahren habe“, schrieb der 24-malige Grand-Slam-Sieger aus Serbien über seinen Rückzug vom Turnier in Adelaide, das am kommenden Montag beginnt.
Fokus liegt auf Australian Open
Sein Fokus liege voll auf der Vorbereitung für die Australian Open, führte Djokovic aus. „Ich freue mich darauf, bald in Melbourne anzukommen und alle Tennisfans in Australien zu sehen.“ Das Hauptfeld startet am 18. Jänner ins Turnier. In Melbourne holte Djokovic bereits zehnmal den Titel, zuletzt 2023.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.