Novak Djokovic sagt Adelaide-Teilnahme ab

Fokus liegt auf Australian Open

Sein Fokus liege voll auf der Vorbereitung für die Australian Open, führte Djokovic aus. „Ich freue mich darauf, bald in Melbourne anzukommen und alle Tennisfans in Australien zu sehen.“ Das Hauptfeld startet am 18. Jänner ins Turnier. In Melbourne holte Djokovic bereits zehnmal den Titel, zuletzt 2023.