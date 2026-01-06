Vorteilswelt
Wird es ein Schweizer?

Die Trainersuche in Altach zieht sich weiter

Vorarlberg
06.01.2026 08:27
(Bild: AFP)

Habemus educator! Das hätte man sich in Altach für die ersten Tage im neuen Jahr gewünscht. Allerdings ist bislang noch immer kein weißer Rauch aus dem symbolischen Schornstein im Schnabelholz aufgestiegen. Das ist nicht weiter verwunderlich! Das Angebot an Trainern ist überschaubar.

Zumindest dann, wenn man einen Coach sucht, der Altach und/oder die österreichische Bundesliga kennt. Die vertragsfreien Übungsleiter sind allesamt keine Option, Coaches aus der 2. Liga sind unerfahren und damit auch ein Risikofaktor für die Altacher Zukunft.

Koller ist derzeit „arbeitslos“
Einige durchaus interessante Namen scheinen auf der Liste der vertragslosen Schweizer Trainer auf. Alle haben aber den Nachteil, Österreichs Fußball und die Bundesliga nur vom Hörensagen zu kennen. Bis auf einen: Der ehemalige ÖFB-Teamchef Marcel Koller wartet seit acht Monaten auf einen neuen Job. Eine Bestätigung eines Kontakts zum 65-Jährigen gibt es von Seite der Rheindörfler allerdings nicht.

Auftakt mit bekanntem Gesicht?
Nach den sportmedizinischen Tests, die in den letzten Tagen von allen Kaderspielern absolviert wurden, stehen morgen die ersten Trainingseinheiten auf dem Terminplan. Offen ist, wer diese leiten wird. Die Kandidaten: Sportkoordinator Eric Orie, Co-Trainer Atdhe Nuhiu oder Athletikcoach Christoph Zellner. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Vorarlberg
