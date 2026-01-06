Die Trainersuche in Altach zieht sich weiter

Habemus educator! Das hätte man sich in Altach für die ersten Tage im neuen Jahr gewünscht. Allerdings ist bislang noch immer kein weißer Rauch aus dem symbolischen Schornstein im Schnabelholz aufgestiegen. Das ist nicht weiter verwunderlich! Das Angebot an Trainern ist überschaubar.
Zumindest dann, wenn man einen Coach sucht, der Altach und/oder die österreichische Bundesliga kennt. Die vertragsfreien Übungsleiter sind allesamt keine Option, Coaches aus der 2. Liga sind unerfahren und damit auch ein Risikofaktor für die Altacher Zukunft.
Koller ist derzeit „arbeitslos“
Einige durchaus interessante Namen scheinen auf der Liste der vertragslosen Schweizer Trainer auf. Alle haben aber den Nachteil, Österreichs Fußball und die Bundesliga nur vom Hörensagen zu kennen. Bis auf einen: Der ehemalige ÖFB-Teamchef Marcel Koller wartet seit acht Monaten auf einen neuen Job. Eine Bestätigung eines Kontakts zum 65-Jährigen gibt es von Seite der Rheindörfler allerdings nicht.
Auftakt mit bekanntem Gesicht?
Nach den sportmedizinischen Tests, die in den letzten Tagen von allen Kaderspielern absolviert wurden, stehen morgen die ersten Trainingseinheiten auf dem Terminplan. Offen ist, wer diese leiten wird. Die Kandidaten: Sportkoordinator Eric Orie, Co-Trainer Atdhe Nuhiu oder Athletikcoach Christoph Zellner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.