Die Trainersuche in Altach zieht sich weiter

Koller ist derzeit „arbeitslos“

Einige durchaus interessante Namen scheinen auf der Liste der vertragslosen Schweizer Trainer auf. Alle haben aber den Nachteil, Österreichs Fußball und die Bundesliga nur vom Hörensagen zu kennen. Bis auf einen: Der ehemalige ÖFB-Teamchef Marcel Koller wartet seit acht Monaten auf einen neuen Job. Eine Bestätigung eines Kontakts zum 65-Jährigen gibt es von Seite der Rheindörfler allerdings nicht.