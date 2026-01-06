Forstarbeiter stürzt vor Augen des Sohnes in Tod

Zu dem schrecklichen Unfall kam es am Montagnachmittag in Brandenberg im Bezirk Kufstein. Der 57-jährige Einheimische habe zusammen mit seinem Sohn Forstarbeiten in einem Waldstück durchgeführt. „Dabei wollten sie einen bereits gefällten Baumstamm mit einer am Traktor montierten Seilwinde über steiles Gelände nach oben ziehen. Der Sohn bediente die Seilwinde, während der Vater das Anhängen des Stammes übernahm. Dabei waren sie durch via Funk miteinander verbunden“, schildert die Polizei.