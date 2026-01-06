Vorteilswelt
Hannoveraner über Mann

„Das war ein schlauer Zug von Salzburg“

Salzburg
06.01.2026 08:00
Marcus Mann (li.) begrüßte Thomas Letsch in Taxham.
Marcus Mann (li.) begrüßte Thomas Letsch in Taxham.(Bild: Andreas Schaad – FC Red Bull Salzburg)

Neo-Sportboss Marcus Mann wird heute (12.30) bei den Bullen vorgestellt. Die „Krone“ sprach vorab mit dem Salzburger Benedikt Pichler, der aktuell bei Hannover 96 kickt und den Deutschen daher sehr gut kennt, über den neuen Chef beim Vizemeister.

Seit einigen Tagen weilt und arbeitet Marcus Mann in Salzburg. Beim ersten Training der Bullen am 3. Jänner hat sich der neue Sportvorstand bereits der Mannschaft vorgestellt. Die breite Masse bekam den 41-Jährigen aber noch nicht zu sehen oder zu hören. Das wird sich heute ändern. Vor dem Testspielkracher gegen Bayern München (15) gibt der Deutsche gemeinsam mit Finanzboss Stephan Reiter eine Pressekonferenz in der Bullen-Arena (12.30).

Wird heute vorgestellt: Mann.
Wird heute vorgestellt: Mann.(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Einer, der schon weiß, wie Mann tickt, ist Benedikt Pichler. Der Salzburger wechselte im Sommer von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel zu Zweitligist Hannover 96. Und eine entscheidende Rolle bei dem Transfer spielte der neue Bullen-Boss, der damals noch für die Niedersachsen gearbeitet hatte. „Es ist schon schade, dass Marcus nicht mehr bei uns ist. Aber so ist der Fußball“, meinte der 28-Jährige, der sich mit seiner Mannschaft aktuell im Trainingslager im türkischen Belek – dort wo auch die Bullen in zwei Tagen hinreisen – befindet, gegenüber der „Krone“.

Pichler kennt Mann von Hannover.
Pichler kennt Mann von Hannover.(Bild: Philip Kirchtag)

Noch keine Transfers
Pichler glaubt, dass die Bullen von Mann profitieren werden: „Ich habe es im Dezember mitbekommen, dass sie ihn unbedingt haben wollten und glaube, dass es ein schlauer Zug von Salzburg war, weil er ein richtig guter Typ ist.“

Bisher hält sich Mann beim Vizemeister noch zurück, Transfers hat es im Winter noch nicht gegeben. Man darf aber davon ausgehen, dass sich in den nächsten Wochen noch einiges tun wird. Vielleicht hat Mann bereits heute erste Neuigkeiten. 

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Salzburg

