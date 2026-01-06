„Das war ein schlauer Zug von Salzburg“

Einer, der schon weiß, wie Mann tickt, ist Benedikt Pichler. Der Salzburger wechselte im Sommer von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel zu Zweitligist Hannover 96. Und eine entscheidende Rolle bei dem Transfer spielte der neue Bullen-Boss, der damals noch für die Niedersachsen gearbeitet hatte. „Es ist schon schade, dass Marcus nicht mehr bei uns ist. Aber so ist der Fußball“, meinte der 28-Jährige, der sich mit seiner Mannschaft aktuell im Trainingslager im türkischen Belek – dort wo auch die Bullen in zwei Tagen hinreisen – befindet, gegenüber der „Krone“.