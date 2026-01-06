Jetzt werden Lawinen aus Kunstschnee zur Gefahr

Heuer schon vier Kunstschneelawinen

Dem Lawinenwarndienst sind im laufenden Winter bisher insgesamt vier Kunstschneelawinen bekannt. Eine ging am 6. Dezember am Leppleskofel (Osttirol) ab, eine am 21. Dezember bei der gesperrten Talabfahrt im Skigebiet Zell am Ziller und eine am Stefanitag am Gaisberg bei Obergurgl. Sie bestand zum Teil aus Kunstschnee und löste sich neben einer Piste. Außer Kitzbühel waren nirgends Personen betroffen.