FPÖ-Wirrwarr um erneuerbare Energie

Darunter würden etwa Gebiete wie der Mönchsberg und der Wallersee fallen. Der zuständige FPÖ-Landesrat Martin Zauner hat betont: „In der Verordnung zu den Beschleunigungsgebieten wird nur Photovoltaik drinnen stehen.“ Die Gebiete sollen entlang der Autobahnen liegen. Das war aber nicht immer so klar. Noch im Herbst sahen die Pläne ganz anders aus.