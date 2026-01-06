Bablers Glas wäre halb voll, wenn nicht …

Mit Kern und Kurz …

Doch die zweite Frage der Meinungsforscher im Auftrag der „Krone“ hat es in sich. Das Ergebnis lässt das halb volle Glas auf ein fast leeres zusammenschrumpfen. Denn auf die – fiktive – Frage, wie die Österreicher wählen würden, wenn Christian Kern an der Spitze der SPÖ stünde und Sebastian Kurz als Kandidat der ÖVP antreten würde, legt die SPÖ um sechs Prozentpunkte gegenüber dem Babler-Wert zu, überholt damit sogar die Volkspartei. Nebenbei würde ein Doppel-Comeback von Kern und Kurz auch die Kickl-FPÖ Stimmen kosten.