Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Zeit läuft ab

Zwangsentlassungen? USA steuern auf Shutdown zu

Außenpolitik
30.09.2025 10:34
Es ist wieder einmal ein Ringen bis zur letzten Minute – es scheint aber, als ließe sich ein ...
Es ist wieder einmal ein Ringen bis zur letzten Minute – es scheint aber, als ließe sich ein sogenannter Shutdown diesmal nicht mehr abwenden.(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)

In den USA spitzt sich der Haushaltsstreit gefährlich zu: Nur Stunden vor Beginn des neuen Fiskaljahres am 1. Oktober gibt es keinerlei Einigung zwischen Demokraten und Republikanern. Ein sogenannter „Shutdown“, also ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte, gilt dieses Mal als besonders wahrscheinlich. Politische Beobachter erwarten nicht, dass der Bundesetat rechtzeitig verabschiedet wird.

0 Kommentare

Wie jedes Jahr ringen beide Parteien im September um die Verabschiedung des neuen Bundeshaushalts. Bleibt der Beschluss aus, fehlt der Regierung die rechtliche Grundlage zur Finanzierung – und ein Shutdown tritt in Kraft. Ein Übergangshaushalt könnte den Stillstand verhindern, doch auch daran scheiterte zuletzt ein Versuch im US-Senat.

Demokraten nutzen Verhandlungsmacht
Dort ist eine Zustimmung von mindestens 60 Senatorinnen und Senatoren erforderlich. Die Republikaner verfügen zwar über eine Mehrheit von 53 Sitzen, brauchen aber mindestens sieben demokratische Stimmen. Diese nutzen ihre Verhandlungsmacht und verlangen Zugeständnisse, insbesondere im Gesundheitsbereich.

Ohne Einigung drohen sofortige Konsequenzen: Zahlreiche Bundesbehörden müssten schließen oder Beschäftigte in unbezahlten Zwangsurlaub schicken. Auch Gehaltszahlungen an Regierungsmitarbeiter würden ausgesetzt. Viele von ihnen leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck – Rückzahlungen sind nicht garantiert.

Viele arbeiten weiter – aber ohne Bezahlung
Institutionen, die als sicherheitsrelevant gelten, wie Militär, Notfalldienste, Grenzschutz oder Flugsicherung, arbeiten weiter – allerdings zunächst ohne Bezahlung. Präsident und Kongressmitglieder erhalten hingegen ihr Gehalt wie gewohnt.

Der längste Shutdown der US-Geschichte dauerte während Trumps erster Amtszeit über fünf Wochen, zum Jahreswechsel 2018/2019.

Ein Regierungsstillstand kann zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anträgen und Steuerbescheiden führen. Nationalparks müssten schließen, Flugreisen könnten sich durch Personalmangel verzögern oder ausfallen. Der US-Reiseverband schätzt die wöchentlichen Kosten eines Shutdowns auf rund eine Milliarde US-Dollar.

Hätte auch negative Auswirkungen auf Zinsen
Auch die Finanzmärkte reagieren sensibel: Fällt etwa die Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten aus, könnte das die Entscheidungen der US-Notenbank über die Zinspolitik beeinflussen.

Bisher wurde keines der zwölf Haushaltsgesetze für das neue Fiskaljahr verabschiedet. Ein republikanischer Entwurf für einen Übergangshaushalt bis 20. November passierte zwar das Repräsentantenhaus, scheiterte aber im Senat. Ein Treffen zwischen Präsident Donald Trump und den Parteispitzen blieb ergebnislos.

Lesen Sie auch:
Das Kapitol bei Regenwetter am 25. September, nur wenige Tage, bevor die Bundesmittel ausgehen – ...
„Sie sind verrückt“
Trump über Shutdown: „Demokraten sind schuld“
26.09.2025
Trump wütet weiter
Neue Order: US-Behörden drohen Massenentlassungen
25.09.2025

Der demokratische Minderheitsführer Hakeem Jeffries sprach anschließend von „signifikanten Unterschieden“. Die Republikaner drängen auf einen Übergangsetat, um Zeit zu gewinnen – die Demokraten wollen den Druck nutzen, um politische Forderungen durchzusetzen.

Trump sieht wieder Migranten als Problem
Im Zentrum der Auseinandersetzung steht der Gesundheitsbereich. Die Demokraten verlangen die Rücknahme von Kürzungen beim Vorsorgeprogramm Medicaid für einkommensschwache Menschen. Diese Kürzungen waren Teil von Trumps Steuergesetz.

Trump wiederum wirft den Demokraten vor, damit Leistungen für Migranten ohne gültigen Aufenthaltsstatus finanzieren zu wollen – eine Darstellung, die von demokratischer Seite zurückgewiesen wird. Laut Senatorin Patty Murray hätten Migranten nach geltendem Recht ohnehin keinen Anspruch auf Medicaid-Leistungen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
132.820 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
125.778 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
107.693 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1166 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
955 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Mehr Außenpolitik
Die Zeit läuft ab
Zwangsentlassungen? USA steuern auf Shutdown zu
Wieder FPÖ-Obmann
Glawischnig: „Kickl ist wie ein König ohne Land“
Rückschlag für Trump
Gericht stoppt Entlassungen bei US-Auslandssender
Umstrittener Einsatz
Persmanhof: Innenministerium zieht Konsequenzen
Krone Plus Logo
KPÖ-Stadtchefin Kahr
„Bei Kunasek bekomme ich schneller einen Termin“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf