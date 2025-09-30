Zwangsentlassungen? USA steuern auf Shutdown zu

In den USA spitzt sich der Haushaltsstreit gefährlich zu: Nur Stunden vor Beginn des neuen Fiskaljahres am 1. Oktober gibt es keinerlei Einigung zwischen Demokraten und Republikanern. Ein sogenannter „Shutdown“, also ein teilweiser Stillstand der Regierungsgeschäfte, gilt dieses Mal als besonders wahrscheinlich. Politische Beobachter erwarten nicht, dass der Bundesetat rechtzeitig verabschiedet wird.