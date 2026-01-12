„Es sind drei Weltklasse-Teams in dieser Gruppe“

Am Donnerstag steigt das österreichische Handball-Herren-Nationalteam in die EM-Vorrunde in Herning (DEN) ein. In der ersten Episode von „Handball – Das Magazin“ begrüßen wir ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner in unserem Studio. Mit Moderator Martin Grasl spricht er über die holprige Vorbereitung, Chancen auf die Hauptrunde sowie die ÖHB-Cup-Viertelfinale-Auslosung der Frauen.