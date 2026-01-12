Eurovision Song Contest: Warnung vor Fake-Tickets

Obwohl der offizielle Ticketverkauf erst morgen, am 13. Jänner, um exakt 13 Uhr und nur für Vorregistrierte beginnt, wirbt die allseits bekannte und berüchtigte Wiederverkaufsplattform „Viagogo“ mit angeblichen Ticket-Kontingenten. Die Ticketplattform sei schon oft ins Visier der AK Tirol geraten. „Beschwerden gehen laufend bei uns ein“, heißt es in einer Aussendung.