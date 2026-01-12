Vorteilswelt
Andrang bei Anwälten

„Scheidungsmonat“ Jänner: So klappt es ohne Drama

Recht beraten
12.01.2026 15:28
Scheidungen und Trennungen sind schwierige Phasen. Wie man gut da durchkommt, haben wir Experten ...
Scheidungen und Trennungen sind schwierige Phasen. Wie man gut da durchkommt, haben wir Experten gefragt.

Die meisten Trennungen finden statistisch gesehen in den Monaten Jänner und März statt. Das merken auch Österreichs Juristen: „Besonders nach Weihnachten und den Feiertagen steigt die Zahl der Scheidungs- und Trennungsanfragen deutlich an“, berichtet Rechtsanwältin Margot Tonitz. Wir sprechen mit Experten, wie man am besten durch die Trennungsphase kommt!

Zuwanderung und Wirtschaftskrise – die beiden Faktoren spiegeln sich auch in der heimischen Scheidungsrate wider: Im Vorjahr wurde laut dem Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) österreichweit weniger geschieden. „Besser“ geschieden, sprich ohne Zank und Drama, wird aber leider nicht – im Gegenteil: Immer häufiger spielt auch Gewalt eine Rolle. 

