„Scheidungsmonat“ Jänner: So klappt es ohne Drama

Die meisten Trennungen finden statistisch gesehen in den Monaten Jänner und März statt. Das merken auch Österreichs Juristen: „Besonders nach Weihnachten und den Feiertagen steigt die Zahl der Scheidungs- und Trennungsanfragen deutlich an“, berichtet Rechtsanwältin Margot Tonitz. Wir sprechen mit Experten, wie man am besten durch die Trennungsphase kommt!