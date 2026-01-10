Tränenvideo geht viral
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
Ein emotionales Video einer jungen Düsseldorferin geht derzeit in den sozialen Netzwerken viral. Was als normaler Wintertag begann, endete in Tränen und purer Verzweiflung im Schnee.
Der Winter hat Deutschland fest im Griff, doch während sich die einen über weiße Landschaften freuen, erleben andere ihren persönlichen Albtraum. Celina aus Düsseldorf ist nun unfreiwillig zum Gesicht dieser winterlichen Überforderung geworden. Ihr „Verzweiflungsvideo“ aus dem Schnee sorgt auf Plattformen wie TikTok, Twitter und Instagram für Millionen Aufrufe und hitzige Diskussionen.
„Ich kann nicht mehr“: Tränen-Video bewegt das Netz
In dem kurzen Clip ist die Düsseldorferin völlig aufgelöst zu sehen. Gefangen in ihrem Auto in der Tiefgaragenausfahrt, sichtlich durchgefroren und mit der Situation am Ende ihrer Kräfte, lässt sie ihren Emotionen freien Lauf. Ihr Problem: Es gab seit 2021 keinen Schnee mehr in ihrer Heimatstadt und sie hat keine Erfahrung damit, dass Reifen auf Schnee durchdrehen.
Der Clip wurde in den sozialen Netzwerken zigfach geteilt – mit netten und weniger netten Kommentaren. Hier ist Celinas Original-Tiktok-Beitrag:
Rettung nach 40 Minuten
Laut „Bild“ ist Celina Pflegerin und sie wollte – wie jeden Tag – zu jenen Menschen, die ihre Hilfe brauchen. Aus Angst, in der Auffahrt wieder zurückzurutschen, zog sie dem Bericht zufolge die Handbremse. „Ich war mit der Situation komplett überfordert.“ Sie bat Passanten um Hilfe.
Und siehe da: „Nach 40 Minuten kam ein Mann mit einem Laubbläser. Er pustete den Schnee vor meinen Reifen weg und leitete mich durchs Fenster an. Er hat mich gerettet!“
Der Clip wurde in den sozialen Netzwerken zigfach geteilt – mit netten und weniger netten Kommentaren. Einer der gnadenlosesten, über den Celina jetzt hoffentlich schon wieder lachen kann: „Einfach immer weiter warten, irgendwann ist Sommer.“
