Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage

„Ich kann nicht mehr“: Tränen-Video bewegt das Netz

In dem kurzen Clip ist die Düsseldorferin völlig aufgelöst zu sehen. Gefangen in ihrem Auto in der Tiefgaragenausfahrt, sichtlich durchgefroren und mit der Situation am Ende ihrer Kräfte, lässt sie ihren Emotionen freien Lauf. Ihr Problem: Es gab seit 2021 keinen Schnee mehr in ihrer Heimatstadt und sie hat keine Erfahrung damit, dass Reifen auf Schnee durchdrehen.