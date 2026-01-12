Tauernautobahn wird nach Tunnelbrand einspurig

Die Sanierung des Brentenbergtunnels auf der Tauernautobahn in Salzburg wird nach dem Tunnelbrand vom Freitag mühsam. In Richtung Norden kommt eine einspurige Lösung, wann diese startet, ist noch nicht klar.
Drei Tage nach dem Lkw-Brand im Brentenbergtunnel liegen weitere Details zum verheerenden Feuer vor. Auf den ersten 120 Metern des Tunnels Richtung Norden sind sämtliche Sicherheitseinrichtungen zerstört, durch den Brand ist auch das Tunnelgewölbe sowie der Einfahrtsbereich der Galerie in Mitleidenschaft gezogen.
Weitere Untersuchungen folgen
Die Fahrbahn hat den Lkw-Brand laut aktuellem Stand ohne größere Schäden überstanden. In den kommenden Tagen folgen noch tiefergehende Untersuchungen zur Untersuchung der Statik des Tunnels. Die Asfinag hat entschieden, dass für die nächsten Schritte eine einspurige Verkehrslösung die rascheste und beste Möglichkeit ist.
Wann der einspurige Betrieb starten kann, ist nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen aber noch nicht klar. Ein Gegenverkehrsbereich würde in der Einrichtung aber jedenfalls deutlich länger dauern und den Verkehr in beiden Richtungen beeinträchtigen.
Stahlträger eingebaut
In den kommenden Tagen werden im Tunnel vier je elf Meter lange Stahlträger eingebaut, die im Bereich der Galerie für die statische Sicherheit sorgen sollen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.