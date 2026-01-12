Tauernautobahn wird nach Tunnelbrand einspurig

Weitere Untersuchungen folgen

Die Fahrbahn hat den Lkw-Brand laut aktuellem Stand ohne größere Schäden überstanden. In den kommenden Tagen folgen noch tiefergehende Untersuchungen zur Untersuchung der Statik des Tunnels. Die Asfinag hat entschieden, dass für die nächsten Schritte eine einspurige Verkehrslösung die rascheste und beste Möglichkeit ist.