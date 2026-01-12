Vorteilswelt
Sanierungsplan steht

Tauernautobahn wird nach Tunnelbrand einspurig

Salzburg
12.01.2026 15:20
Die Sanierung des Brentenbergtunnels wird nach dem Lkw-Brand lange dauern.
Die Sanierung des Brentenbergtunnels wird nach dem Lkw-Brand lange dauern.(Bild: Markus Tschepp)

Die Sanierung des Brentenbergtunnels auf der Tauernautobahn in Salzburg wird nach dem Tunnelbrand vom Freitag mühsam. In Richtung Norden kommt eine einspurige Lösung, wann diese startet, ist noch nicht klar.

Drei Tage nach dem Lkw-Brand im Brentenbergtunnel liegen weitere Details zum verheerenden Feuer vor. Auf den ersten 120 Metern des Tunnels Richtung Norden sind sämtliche Sicherheitseinrichtungen zerstört, durch den Brand ist auch das Tunnelgewölbe sowie der Einfahrtsbereich der Galerie in Mitleidenschaft gezogen.

Weitere Untersuchungen folgen
Die Fahrbahn hat den Lkw-Brand laut aktuellem Stand ohne größere Schäden überstanden. In den kommenden Tagen folgen noch tiefergehende Untersuchungen zur Untersuchung der Statik des Tunnels. Die Asfinag hat entschieden, dass für die nächsten Schritte eine einspurige Verkehrslösung die rascheste und beste Möglichkeit ist.

Wann der einspurige Betrieb starten kann, ist nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen aber noch nicht klar. Ein Gegenverkehrsbereich würde in der Einrichtung aber jedenfalls deutlich länger dauern und den Verkehr in beiden Richtungen beeinträchtigen. 

Stahlträger eingebaut
In den kommenden Tagen werden im Tunnel vier je elf Meter lange Stahlträger eingebaut, die im Bereich der Galerie für die statische Sicherheit sorgen sollen. 

