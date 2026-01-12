Vorteilswelt
Royaler Krisenmodus

 Warum William „kugelsichere“ Expertin braucht

Royals
12.01.2026 16:00
Prinz William und Prinzessin Kate bereiten sich auf ein Jahr mit vorprogrammierten Krisen vor.
Prinz William und Prinzessin Kate bereiten sich auf ein Jahr mit vorprogrammierten Krisen vor.(Bild: AFP/ISABEL INFANTES)

Nichts als Ärger! Da nicht absehbar ist, welche Dramen sich beim Umzug des ehemaligen Prinzen Andrew in die Abgeschiedenheit noch abspielen werden und Harry und Meghan mit einem Besuch im Sommer drohen, haben Prinz William und Prinzessin Kate Maßnahmen ergriffen.

Um den Kensington-Palast und vor allem das Image des Thronfolger-Paares wetterfest zu machen, setzt das Thronfolger-Paar auf eine neue Geheimwaffe: eine erfahrene Krisenmanagerin, die von Insidern als „Bulletproof Sunshine“ (kugelsicherer Sonnenschein) bezeichnet wird.

Strategische Neuausrichtung im Kensington-Palast
Die Verpflichtung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Während sich König Charles III. und Prinzessin Kate auf ihre Gesundheit konzentrieren, wächst der Druck auf die Institution. Die neue Personalie soll sicherstellen, dass die „Firma“ proaktiv agiert, statt nur auf Schlagzeilen zu reagieren.

Die neue Beraterin, Liza Ravenscroft, gilt laut britischer Berichterstattung als „unzerstörbar“ und „kugelsicher“ im medialen Dauerfeuer, die auch in angespannten Situationen deeskalierend wirkt.

Ein PR-Kapazunder unterstützt William und Kate jetzt.
Ein PR-Kapazunder unterstützt William und Kate jetzt.(Bild: AP/Isabel Infantes)

Die gilt als Expertin darin, komplexe Familiendramen wie die anhaltenden Spannungen mit den Sussexes oder die Causa Andrew, strategisch anzugehen.

Die Herausforderungen des Sommers
Hinter den Palastmauern bereitet man sich auf ein ereignisreiches Halbjahr vor. Besonders zwei Themen stehen im Fokus der neuen Strategie:

Die „Andrew-Frage“: Der langwierige Streit um den Auszug aus der Royal Lodge bleibt ein PR-Risiko.

Die Sussex-Rückkehr: Ein möglicher Sommerbesuch von Harry und Meghan zum Kick-off der Invictus Games 2027 in Birmingham könnte die mühsam aufgebaute Ruhe stören. Hier gilt es, klare Grenzen zu setzen, ohne die öffentliche Meinung zu spalten.

„William und Kate wissen, dass sie sich keine weiteren Kommunikationspannen leisten können. Die neue Besetzung ist ein klares Signal für Professionalität und Kontrolle“, so ein Royal-Experte.

Was das für die Fans bedeutet
Für Beobachter der Royals ist klar: Der Kensington Palast geht in die Offensive. Statt Schweigen setzt man nun auf gezielte Kommunikation und ein starkes Image-Management. Es bleibt abzuwarten, ob der „kugelsichere Sonnenschein“ die dunklen Wolken über Windsor tatsächlich vertreiben kann.

