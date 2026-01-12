 Warum William „kugelsichere“ Expertin braucht

Strategische Neuausrichtung im Kensington-Palast

Die Verpflichtung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Während sich König Charles III. und Prinzessin Kate auf ihre Gesundheit konzentrieren, wächst der Druck auf die Institution. Die neue Personalie soll sicherstellen, dass die „Firma“ proaktiv agiert, statt nur auf Schlagzeilen zu reagieren.

Die neue Beraterin, Liza Ravenscroft, gilt laut britischer Berichterstattung als „unzerstörbar“ und „kugelsicher“ im medialen Dauerfeuer, die auch in angespannten Situationen deeskalierend wirkt.