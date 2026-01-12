Bundesligist Ried schlägt bei Zweitligist FAC zu

„Offensive noch variabler“

„Er hat eine hohe Spielintelligenz und ein sehr gutes Gefühl für Räume in der Tiefe. Wir sind in der Offensive damit noch variabler und bringen mit dem Tiefgang von Evan ein weiteres Element in unser Spiel“, sagte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala. Dieser reiste am Montag gemeinsam mit dem Winter-Zugang, der in Linz geboren wurde, ins Trainingslager in die Türkei nach.