Benavides löst KTM-Kollegen als Führenden ab

Luciano Benavides hat die Führung in der Motorrad-Wertung der Rallye Dakar übernommen.
Der argentinische KTM-Pilot feierte am Montag im Wadi Ad Dawasir auf dem mit 483 Kilometern längsten Teilstück heuer seinen dritten Etappensieg und löste seinen australischen Markenkollegen Daniel Sanders an der Spitze ab. Benavides siegte mit 4:50 Minuten Vorsprung und liegt nun gesamt zehn Sekunden voran.
Variawa siegt vor Lategan
Bei den Autos holte sich der Südafrikaner Saood Variawa drei Sekunden vor seinem Toyota-Kollegen und Landsmann Henk Lategan den Sieg auf der achten Etappe. Der Katari Nasser Al-Attiyah im Dacia hatte als Fünfter 1:16 Minuten Rückstand, führt aber weiter 4:00 Minuten vor dem Schweden Mattias Ekström (Ford).
Der unter dem Namen Mark Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz hatte als 122. der Etappe 2:36 Stunden Rückstand.
