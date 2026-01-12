Benavides löst KTM-Kollegen als Führenden ab

Variawa siegt vor Lategan

Bei den Autos holte sich der Südafrikaner Saood Variawa drei Sekunden vor seinem Toyota-Kollegen und Landsmann Henk Lategan den Sieg auf der achten Etappe. Der Katari Nasser Al-Attiyah im Dacia hatte als Fünfter 1:16 Minuten Rückstand, führt aber weiter 4:00 Minuten vor dem Schweden Mattias Ekström (Ford).