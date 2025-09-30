„Schmetterling verfolgte uns nach Benedikts Tod“

„Alle wollen helfen, und keiner kann“ – berührende Zeilen schreibt die Familie von Benedikt „Benschi“ Hofer (19), der vor zwölf Tagen in Haslach an der Mühl (Oberösterreich) auf seinem Motorrad tödlich verunglückt war. „Wir spüren so viel Energie. Jetzt hatten wir eine spontane Idee, wie wir diese speichern und damit allen, die etwas tun wollen, Gelegenheit dazu geben können“, sagt Papa Wolfgang (50), der auch seinen Bruder vor 20 Jahren bei einem Verkehrsunfall verloren hat.