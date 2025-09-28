Polit-Würgegriffe | Bevormundung

Polit-Würgegriffe. „Was darf man noch senden?“, fragt die renommierte „Zeit“ in ihrer aktuellen Ausgabe. Ja, allerspätestens seit die Herren Donald Trump und Viktor Orbán – und längst nicht nur sie – alles unternehmen, um die freien Medien mundtot zu machen, ist die Diskussion auch hierzulande angelangt. Freilich ist die Sorge um die Freiheit der Medien auch in Österreich nicht neu. Immer wieder erleben wir Polit-Würgegriffe nach dem öffentlich-rechtlichen ORF. Auch die „Krone“ als weitaus stärkstes privates Medium war mehrfach Ziel von Begehrlichkeiten. Man erinnert sich etwa an Heinz-Christian Straches Ibiza-Traum von der Übernahme der „Krone“. Dieser Versuch endete im Desaster, wie auch jener eines Immobilienspekulanten. Dessen Einmarsch wurde bereits abgeblockt, ehe sein tiefer Fall zum Milliardenpleitier begann.