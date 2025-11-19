Jagdhund riss Reh auf öffentlichem Golfplatz

Der Kommentar des Hundebesitzers: „Es war ohnedies ein krankes Reh, ansonsten hätte es der Hund nicht erwischt“. Und: „Ich brauche meinen Hund nicht anzuleinen und Sie geht der ganze Vorfall nichts an.“ Er meinte auch, er sei der zuständige Jäger, so Herr P. „Und als er in Richtung Richardhof verschwand, drohte er uns noch mit einer Besitzstörungsklage“.