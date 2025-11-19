Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am 28.11

Mit krone.tv zum Family Fun Friday

Gewinnspiele
19.11.2025 05:00

Am 28.11. um 16:00 Uhr laden die Cineplexx Kinos in Österreich wieder zum Family Fun Friday ein und zusammen mit krone.tv haben Sie die Chance dabei zu sein und den neuesten Disney-Hit „Zoomania 2“ zu erleben. 

Kaum haben sich Judy Hopps und Nick Wilde als ungleiches Polizeiduo eingespielt, sorgt ein geheimnisvolles Reptil für Wirbel: Gary De’Snake, die erste Schlange in der Stadt seit 100 Jahren, taucht auf und zieht die beiden in einen mysteriösen Fall rund um die mächtige Lynxley-Familie. Beim glamourösen Zootennial-Gala in Tundratown verschwindet ein wertvolles Artefakt, und Judy und Nick müssen undercover ermitteln – samt Partnerschaftstherapie bei Quokka Dr. Fuzzby. Zwischen wilden Verfolgungsjagden durch neue Stadtteile und jeder Menge schlagfertiger Wortgefechte wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.

+1
Fotos

Karten für Ihr Kino gewinnen
Zwei Tage dem offiziellen Kinostart am 26. November laden die Cineplexx Kinos Sie und Ihre Familie zu sich ein, um den neusten Animationshit aus dem Studio Disney zu erleben. Wir verlosen für die folgenden Kinos jeweils 3 Tickets für den Family Fun Friday am 28.11 um 16:00 Uhr

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

Wählen Sie einfach Ihr Wunschkino im untenstehenden Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 25. November, 09:00 Uhr. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
217.812 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
210.603 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
203.689 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
700 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf