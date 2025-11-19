Mit krone.tv zum Family Fun Friday

Am 28.11. um 16:00 Uhr laden die Cineplexx Kinos in Österreich wieder zum Family Fun Friday ein und zusammen mit krone.tv haben Sie die Chance dabei zu sein und den neuesten Disney-Hit „Zoomania 2“ zu erleben.
Kaum haben sich Judy Hopps und Nick Wilde als ungleiches Polizeiduo eingespielt, sorgt ein geheimnisvolles Reptil für Wirbel: Gary De’Snake, die erste Schlange in der Stadt seit 100 Jahren, taucht auf und zieht die beiden in einen mysteriösen Fall rund um die mächtige Lynxley-Familie. Beim glamourösen Zootennial-Gala in Tundratown verschwindet ein wertvolles Artefakt, und Judy und Nick müssen undercover ermitteln – samt Partnerschaftstherapie bei Quokka Dr. Fuzzby. Zwischen wilden Verfolgungsjagden durch neue Stadtteile und jeder Menge schlagfertiger Wortgefechte wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.
Karten für Ihr Kino gewinnen
Zwei Tage dem offiziellen Kinostart am 26. November laden die Cineplexx Kinos Sie und Ihre Familie zu sich ein, um den neusten Animationshit aus dem Studio Disney zu erleben. Wir verlosen für die folgenden Kinos jeweils 3 Tickets für den Family Fun Friday am 28.11 um 16:00 Uhr
Wählen Sie einfach Ihr Wunschkino im untenstehenden Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 25. November, 09:00 Uhr.