Sensation perfekt: Zwergstaat fährt zur Fußball-WM

Im großen Showdown um das WM-Ticket in Gruppe B konnte man auswärts gegen Jamaika überzeugen. Am Ende gab es ein 0:0 – das die erwartungsvollen Gesichter in Kingston versteinern ließ. Denn während Curacao erstmals zur WM fährt, muss Jamaika weiter um die zweite Teilnahme seit 1998 bangen. In den Playoffs erhält aber immerhin noch eine Chance.