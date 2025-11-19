Sensation perfekt: Zwergstaat fährt zur Fußball-WM

Die große Sensation um die kleine Insel ist perfekt: Curacao hat mit einem 0:0 gegen Jamaika das WM-Ticket tatsächlich gelöst. Damit avanciert das Team zum – gemessen an der Einwohnerzahl – kleinsten Teilnehmer aller Zeiten, im Inselstaat leben 150.000 Menschen. Doch auch ein weiterer Underdog überraschte in der CONCACAF-Qualifikation.
Grenzenloser Jubel bei Curacao! Der kleine Inselstaat hat das geschafft, was ihm wohl nur die kühnsten Experten und hartnäckigsten Fans zugetraut haben: die Qualifikation zur Endrunde der Fußball-WM 2026! Dabei bewies das Team von Trainer-Legende Dick Advocaat in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) sogar Nerven aus Stahl.
Im großen Showdown um das WM-Ticket in Gruppe B konnte man auswärts gegen Jamaika überzeugen. Am Ende gab es ein 0:0 – das die erwartungsvollen Gesichter in Kingston versteinern ließ. Denn während Curacao erstmals zur WM fährt, muss Jamaika weiter um die zweite Teilnahme seit 1998 bangen. In den Playoffs erhält aber immerhin noch eine Chance.
Costa Rica als größte Enttäuschung
Unterdessen hat auch Underdog Haiti die WM-Qualifikation geschafft. Durch den 2:0-Heimsieg gegen Nicaragua holte man sich sensationell den ersten Tabellenplatz in Gruppe C und ist zum zweiten Mal (nach 1974) mit dabei. In Gruppe A sicherte sich Panama das WM-Ticket.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.