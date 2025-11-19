Vorteilswelt
Zwei Underdogs jubeln

Sensation perfekt: Zwergstaat fährt zur Fußball-WM

Fußball International
19.11.2025 05:47
Curacao hat es tatsächlich geschafft.
Curacao hat es tatsächlich geschafft.(Bild: AFP/RICARDO MAKYN)

Die große Sensation um die kleine Insel ist perfekt: Curacao hat mit einem 0:0 gegen Jamaika das WM-Ticket tatsächlich gelöst. Damit avanciert das Team zum – gemessen an der Einwohnerzahl – kleinsten Teilnehmer aller Zeiten, im Inselstaat leben 150.000 Menschen. Doch auch ein weiterer Underdog überraschte in der CONCACAF-Qualifikation.

Grenzenloser Jubel bei Curacao! Der kleine Inselstaat hat das geschafft, was ihm wohl nur die kühnsten Experten und hartnäckigsten Fans zugetraut haben: die Qualifikation zur Endrunde der Fußball-WM 2026! Dabei bewies das Team von Trainer-Legende Dick Advocaat in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) sogar Nerven aus Stahl.

Im großen Showdown um das WM-Ticket in Gruppe B konnte man auswärts gegen Jamaika überzeugen. Am Ende gab es ein 0:0 – das die erwartungsvollen Gesichter in Kingston versteinern ließ. Denn während Curacao erstmals zur WM fährt, muss Jamaika weiter um die zweite Teilnahme seit 1998 bangen. In den Playoffs erhält aber immerhin noch eine Chance. 

Costa Rica als größte Enttäuschung
Unterdessen hat auch Underdog Haiti die WM-Qualifikation geschafft. Durch den 2:0-Heimsieg gegen Nicaragua holte man sich sensationell den ersten Tabellenplatz in Gruppe C und ist zum zweiten Mal (nach 1974) mit dabei. In Gruppe A sicherte sich Panama das WM-Ticket. 

Porträt von David Hofer
David Hofer
Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
