Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In einem Jahr fertig?

EU-Länder bauen Drohnenwall an Ostflanke

Außenpolitik
26.09.2025 18:39
Derzeit werden immer wieder Drohnen im EU-Raum gesichtet. Die Staaten wollen nun ein gemeinsames ...
Derzeit werden immer wieder Drohnen im EU-Raum gesichtet. Die Staaten wollen nun ein gemeinsames Abwehrsystem errichten (Symbolbild).(Bild: AFP/SERGEI SUPINSKY)

Nach den jüngsten Drohnensichtungen in Dänemark und Deutschland gewinnt das geplante Abwehrsystem der EU an Fahrt. Die Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister vereinbarten, einen Drohnenwall zu errichten, der unbemannte Flugkörper erkennt, verfolgt und abfängt.

0 Kommentare

An der Videokonferenz nahmen unter anderem die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, Vertreterinnen und Vertreter der NATO, aus Ungarn, der Slowakei, Estland, Finnland und Lettland teil. Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal berichtete von den Erfahrungen seines Landes bei der Abwehr russischer Drohnen. Erst vor zweieinhalb Wochen drangen russische Drohnen auch in den Luftraum Polens ein.

An einer deutlich effektiveren Drohnenabwehr an der EU-Ostflanke wird bereits seit Monaten gearbeitet. Die jüngsten Ereignisse, wie die Sichtungen in Dänemark und Deutschland, zeigen aus Sicht der Planerinnen und Planer die Notwendigkeit. Nun wurde mitgeteilt, dass vor allem ein Drohnenwall errichtet werden soll, der unbemannte Flugkörper erkennt, verfolgt und abfängt. EU-Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius sagte, dass er sich beim EU-Gipfel im Oktober noch den Rückhalt der Staats- und Regierungsoberhäupter sicheren werde.

Lesen Sie auch:
In der Nacht aufg Freitag flogen Drohnen über das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein. Ob sie ...
Spionage-Verdacht
Nun auch Drohnen über Deutschland gesichtet
26.09.2025
Wieder Drohnen-Alarm
Russisches Kriegsschiff vor Dänemark entdeckt
26.09.2025
Chaos in Dänemark
Weshalb die Drohnen nicht abgeschossen wurden
25.09.2025

Anschließend soll mit Fachleuten eine detaillierte technische Roadmap entworfen werden. Finanziert werden soll die Abwehr mit EU-Instrumenten. „Der Schutzschild für die Ostflanke (Eastern Flank Watch) mit dem Drohnenwall als Kernstück wird ganz Europa zugutekommen“, sagte Kubilius. In einem Interview hatte er zuvor gesagt, der Wall könne innerhalb eines Jahres aufgebaut sein.

Verzicht auf NATO-Beratungen
Dänemarks Regierung will nach den wiederholten Drohnensichtungen an mehreren Flughäfen derzeit keine NATO-Beratungen beantragen. Man stehe auch so in gutem Kontakt mit den Verbündeten, sagte Außenminister Lars Løkke Rasmussen am Freitag. Beratungen können einberufen werden, wenn sich ein NATO-Staat von außen gefährdet sieht. Zuletzt hatte das die Regierungen Polens und Estlands beantragt, nachdem Drohnen eingedrungen waren und russische Kampfflieger den Luftraum verletzt hatten.

Zitat Icon

Erklärungen, dass man russische Flugzeuge abschießen müsse, sind zumindest leichtsinnig, verantwortungslos und natürlich wegen ihrer Folgen gefährlich.

Kremlsprecher Dmitri Peskow

Bei einer Luftraumverletzung würden russische Flugzeuge gegebenenfalls abgeschossen werden, teilte das Militärbündnis NATO mit. Die Stimmung in Europa heize sich von selbst immer mehr auf, kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow. „Erklärungen, dass man russische Flugzeuge abschießen müsse, sind zumindest leichtsinnig, verantwortungslos und natürlich wegen ihrer Folgen gefährlich“, sagte er. Zudem sagte der Sprecher, dass es überhaupt keine Beweise dafür gebe, dass Russland den estnischen Luftraum verletzt habe.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
93.913 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
90.297 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Adabei Österreich
Simone & „Mausi“ in einem Raum: Was dann passierte
89.898 mal gelesen
Simone Lugner in der SCS. Erkennen Sie die Frau rechts hinter ihr? Richtig, es ist Mausi ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
2004 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1372 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1281 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Außenpolitik
In einem Jahr fertig?
EU-Länder bauen Drohnenwall an Ostflanke
1000 Wiener befragt
Teuerung: SPÖ und ÖVP verlieren, die FPÖ legt zu
Minister schwenkt um
Lobau-Wende: Kommt jetzt auch A9-Ausbau bei Graz?
War gegen Lobautunnel
Hanke: „Ich musste Babler gar nicht überzeugen!“
Bedrohungen nehmen zu
Merz in Sorge: „Wir leben nicht mehr im Frieden!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf