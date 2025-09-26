EU-Länder bauen Drohnenwall an Ostflanke

An einer deutlich effektiveren Drohnenabwehr an der EU-Ostflanke wird bereits seit Monaten gearbeitet. Die jüngsten Ereignisse, wie die Sichtungen in Dänemark und Deutschland, zeigen aus Sicht der Planerinnen und Planer die Notwendigkeit. Nun wurde mitgeteilt, dass vor allem ein Drohnenwall errichtet werden soll, der unbemannte Flugkörper erkennt, verfolgt und abfängt. EU-Verteidigungsindustriekommissar Andrius Kubilius sagte, dass er sich beim EU-Gipfel im Oktober noch den Rückhalt der Staats- und Regierungsoberhäupter sicheren werde.